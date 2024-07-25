收數公司「搵工網」$500一次招攬淋油　警憑天眼拘無業男涉4案

警方偵破4宗追數紅油案。今年6至7月中期間，香港仔不同屋苑大廈發生4宗淋紅油案，涉事單位住戶因欠債問題而被淋油。警方經調查後，昨日（24日）在東涌區拘捕一名報稱無業的男子，懷疑他透過「搵工網」被收數公司招攬而犯案，每次收取500元酬勞。



警方檢獲收數字條、裝載紅油的膠樽等證物。（陳浩然攝）

西區警區刑事調查隊第七隊案件主管偵緝督察黃頌軒稱，警方於6月至7月中期間，接獲4宗發生在香港仔不同屋苑大廈單位的淋紅油案，懷疑涉事住戶單位因欠債問題而遭淋紅油。經西區警區調查隊及情報組人員深入調查，及翻查閉路電視後，成功鎖定一名男疑犯。

警方在昨日採取行動，在東涌區以涉嫌「刑事毁壞」罪在拘捕一名31歲無業男子，並於其居所附近檢獲他犯案時所穿的衣物、收數字條及裝有紅油的飲料瓶等犯案工具。黃頌軒表示，警方經調查後，相信該名男子透過網上的「搵工網」，被收數公司招攬到指定地方淋紅油，而每次成功淋紅油之後，會收取500元作為酬勞。

警方檢獲裝載紅油的膠樽。（陳浩然攝）

黃頌軒表示，是次破案有賴警方翻查及分析閉路電視片段。他續稱，閉路電視除了可以在防罪方面發揮阻嚇作用，當有罪案發生，閉路電視亦可以提供更多線索，協助警方盡快偵破罪案，對於防止及偵查罪案十分重要，警方鼓勵各市民及商戶考慮安裝閉路電視。

警方檢獲男子犯案時所穿的衣物。（陳浩然攝）

警方提醒，正值暑假市民應小心選擇兼職或暑期工，切勿為賺取快錢而參與非法收債活動。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，刑事毀壞是嚴重罪行，任何人無合法辯解而損壞屬於他人的財產，即屬犯罪，一經定罪可判處監禁10年，市民切勿以身試法。