可疑貨船入港水域拒停航掉頭走　關員強行登船檢1.4億元私煙拘7人

香港海關繼續以上中下游策略，包括進出口、轉口、市場儲存分銷及街頭販賣，全方位打擊各類私煙活動，昨日（24日）再偵破一宗海路走私私煙活動，檢獲3,040萬支私煙，市值達1.4億元，應課稅值1億元，並拘捕船上7名緬甸籍船員。船長因未能提供任何貨物艙單文件，他將被控「輸入未列艙單」罪，明日（26日）上午在東區裁判法院提堂。



海關交代行動時指，一艘可疑貨船昨日凌晨，趁着晚上海面能見度極低的情況下，在南丫島對開海面，往交椅洲方向進入香港。由於海關早已鎖定它與走私集團有關，遂派出兩艘高速截擊艇截查，貨船疑察覺有疑，立即180度掉頭走欲逃離香港，最終被關員截停及強行登船調查，在貨櫃內檢獲該批私煙。

海關截獲一艘可疑貨船，船上只有3個貨櫃，內藏有1.4億元未完稅香煙。（林振華攝）

港口及海域科海域突擊及搜查小組高級督察林明康表示，7月23日晚上，人員留意到目標船隻，發現它沒有辦理抵港手續，遂部署行動截查船隻。24日凌晨時分，當船隻於香港以南水界進入香港水域，人員認為時機成熟，派出兩艘高速截擊艇截查船隻，該船突然作出180度航向的改變，向香港以南水界逃走，相信想逃避海關的截查。

海關人員加速追截，當駛至南丫島對開海域時發現目標船隻，遂上前要求船隻停航及讓關員登船搜查。惟對方未有按指示停下，人員立即採取強行登船的行動策略，控制目標船隻及作出搜查。其間，關員向船長索取載貨艙單，但船長支吾以對，既未能提供相關文件，亦未能講出貨櫃的資料詳情，引起關員懷疑，遂打開貨櫃作詳細檢查，發現有大量懷疑未完稅香煙，於是拘捕包括48歲船長在內、一共7名緬甸籍船員，年齡介乎24歲至55歲。

海關税收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任林威杰表示，税收罪案調查科接手調查，在船上發現只有3個40呎貨櫃，內藏合共3,040萬支私煙，市值1.4億元，應課稅值1億元，船上沒有其他貨物。調查後發現，其中一個貨櫃藏有的是白牌煙，佔全部檢獲量的3成，另兩個貨櫃是傳統私煙。由於船長未能提供任何貨物艙單文件，他將被控「輸入未列艙單貨物」罪，案件將於明日（26日）上午在東區裁判法院提堂。

林威杰指，透過香港海關一系列針對白牌煙的行動，海關留意到市面上白牌煙銷售情況開始受控，但人員不排除有不法分子將印有香港法例法定健康警告的白牌煙，偽裝成已完稅香煙，並以可觀利潤招攬零售商，例如報攤、士多，去幫助他們在市面上分銷未完稅香煙。

海關税收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任林威杰（左）和港口及海域科海域突擊及搜查小組高級督察林明康（右）向傳媒講述案情。（林振華攝）

海關呼籲，切勿購買來歷不明的香煙，所有以遠低於正常煙稅銷售的香煙都極有可疑是未完稅香煙。海關呼籲各零售商切勿售賣來歷不明的香煙，否則可能要面臨刑事責任。海關只要有合理懷疑某商戶售賣未完稅香煙，都會採取果斷的執法行動。

今次案件展示海關在源頭打擊的執法成果，除了加強源頭打擊外，海關亦在7月初至今在全港各區展開代號「迅雷」、針對市內零售私煙活動，合共偵破43宗案件，拘捕44人，包括39男5女，年齡介乎27至78歲，行動仍在進行中。