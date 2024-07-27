黃雨︱秀茂坪道再變澤國　市民除鞋涉水而行　警察水馬被沖走

黃色暴雨警告生效期間，觀塘區一度錄得近50毫米雨量。秀茂坪道、聯合醫院擴建地盤對開今早（27日）9時許一度因大雨，加上秀茂坪道與協和街交界有修路工程，坑渠未及去水，以致發生水浸和地陷，多人被水圍困，2人受傷。《香港01》記者中午12時許重返現場，發現秀茂坪道同樣位置再有大量水湧出，頓成澤國，有市民除鞋涉水而行，亦有工人再爬上石壆避水。現時雨勢減弱、水逐漸退去，路面回復正常。



由於較早前康寧道及協和街交界因大水沖走地面瀝青致多處出現路陷，車輛需要改道，警方設置水馬封路，惟當再次下大雨及大量黃泥水湧出時，多個警方設置的水馬被沖散，部分水馬更被沖走，沿著協和道沖至秀雅道對開。

今日中午12時許秀茂坪道再發生水浸。（翁鈺輝攝）

運輸署今午12時宣佈，秀茂坪道(往順利邨方向)近協和街的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。以下受影響巴士路線須改道行駛:

-九巴第11C, 11X, 13D, 13P, 26M, 93P, 95M, 213B及213X (往觀塘方向)

-過海巴士路線第619及N619號(往觀塘方向)

現時上址交通繁忙。

根據天文台顥示，早上8時45分至9時45分期間，觀塘區錄得雨量為40至48毫米。

今日中午12時許秀茂坪道再發生水浸。（翁鈺輝攝）

警方設置水馬封路，惟當再次下大雨時，有水馬被沖走。（翁鈺輝攝）

有水馬被沖走。（讀者提供）

有水馬被沖走。（讀者提供）

有水馬被沖走。（讀者提供）

今日中午12時許秀茂坪道再發生水浸。（翁鈺輝攝）

▼今早秀茂坪道情況



天文台於今日（27日）早上9時發出黃色暴雨警報。早上9時11分，觀塘秀茂坪道、聯合醫院擴建地盤對開因大雨釀水浸，約10名工人及市民被水圍困，立即爬上路邊石壆避水，其間有2名女途人跣倒受傷。消防到場協助。同時，康寧道及協和街交界因大水沖走地面瀝青致多處出現路陷。現場消息指，秀茂坪道與協和街交界有修路工程，今早因大雨，坑渠未及去水，以致大量水湧出路面。

由讀者提供的圖片可見，秀茂坪道路面有大量黃泥水沿路流下協和街。多人站在地盤外的路邊石壆避水，寸步難移。

約10名工人及途人被水圍困。（讀者提供）

消防到場救援，地盤對開一個巴士站受影響。（網上圖片）

康寧道及協和街交界多處出現路陷。（翁鈺輝攝）

康寧道及協和街交界多處出現路陷。（翁鈺輝攝）

地盤有市民遺下的手推車。（翁鈺輝攝）

秀茂坪道（往順利邨方向）近協和街的部份行車線現已封閉。（翁鈺輝攝）