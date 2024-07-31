網傳港航乘客打架潑水　疑內地女椅背挨後惹不滿　怒罵後座港男

社交平台「抖音」流傳一段影片，事發為香港航空一班由三亞前往香港的航班上，聲稱有兩名乘客發生打鬥。影片指出，事件於昨日（30日）發生，當時一名身穿白衣、戴眼鏡的香港男子，與一名內地女子因瑣事口角，其後有人動武，對方亦潑水反擊，最終驚動機長報警處理，兩人其後被香港警方帶走。



片段中可見，該名內地女子情緒激動，站在走道高聲喝罵﹕「香港人怎麼了，你也是中華人民啊你，你瞧不起我們中華人民是不是！」、「你下了飛機我就報警，你信不信！」，多名空姐及乘客居中調停，亦有人多次勸喻該名女子坐下。據悉，警方接報到場調查後，證實事件未有任何打鬥發生，雙方最終和解。

消息指，事件源於內地女乘客將椅背調低休息，在其後方的港男因空間變得狹窄，感到不舒服，對此表達不滿。雙方繼而發生口角。（網上影片截圖）

據了解，涉事航班編號HX162，根據網上資料，該航空昨日如期於下午3時56分抵港。據悉，涉事的兩名乘客分別是姓艾（45歲）內地女子與姓楊（32歲）本地男子，兩人互不認識，各自坐在前後兩行、同一編號的座位。

消息指，案發於昨日（30日）下午約2時許，在飛機飛行期間，艾婦將椅背調低休息，在其後方的楊男因空間變得狹窄，感到不舒服，對此表達不滿。雙方繼而發生口角，其後航班上的負責人報警處理。

警方接報到場調查後，初步相信兩名涉事人士事發時沒有身體接觸，亦沒有行為不檢點。航空時間及機上乘客未受影響。最終雙方和解。

消息指，事件源於內地女乘客將椅背調低休息，在其後方的港男因空間變得狹窄，感到不舒服，對此表達不滿。雙方繼而發生口角。（網上影片截圖）

香港航空回覆查詢，確認於7月30日，由三亞回港航班HX162有兩名乘客因事爭執， 期間機艙服務員盡力勸阻，並安排涉事人分隔座位，航班亦安全降落。

事件中並沒有乘客受傷，並已按涉事乘客要求交由警方跟進。