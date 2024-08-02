北角六旬男被兜搭　帶到唐樓遭搶去$3200　警羅湖拘57歲雙程證女

7月18日，北角六旬男子被一名聲稱提供不雅服務的五旬女子兜搭，並被其引誘至一幢唐樓的後樓梯，該名女子隨即搶走受害人的3200元現金，得手後逃去。警方翻查閉路電視紀錄並鎖定疑犯身份，其後於7月30日在羅湖邊境拘捕一名持雙程證的中國籍女子，當時她正嘗試返回內地。



東區警區刑事調查第二隊高級督察霍立苡陳述案情。（翁鈺輝攝）

東區警區刑事調查第二隊高級督察霍立苡陳述案情，7月18日下午約1時40分，警方接報一名63歲男子被一名57歲的中國籍女子帶到北角道及春央街交界一幢唐樓的後樓梯，該名女子隨即搶去受害人身上裝有約3200元現金的錢包，並沿北角道往英皇道方向逃去，受害人於是報警求助，案件交由東區警區刑事調查第二隊跟進。

警方於7月30日在羅湖邊境拘捕一名年約50餘歲的中國籍女子。（翁鈺輝攝）

警方於7月30日在羅湖邊境拘捕一名年約50餘歲的中國籍女子。（翁鈺輝攝）

調查顯示，該名被捕女子懷疑向受害人聲稱提供不雅服務，以引誘受害人至北角道一大廈梯間位置進行搶掠。東區刑事情報組人員翻查區內大量閉路電視紀錄，成功鎖定該名女子的身份、樣貌及逃走路線。至7月30日，該名女子嘗試由羅湖離開香港時被警方以搶掠罪拘捕，人員起回被盜的3200元現金，以及檢獲犯案女子在案發時攜帶的斜孭袋，女子暫時被扣留調查。

警方重申，盜竊罪屬於非常嚴重罪行，根據香港法例第210章盜竊罪條例第9條，一經定罪最高可被判監10年，呼籲市民切勿以身試法，市民亦應多加留意同類型的搶掠案件，尤其是年長人士，如有陌生人主動提供不同服務，並帶到陌生地方，請保持警惕，如有懷疑應報警。