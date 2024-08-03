榴槤飄香做掩飾　馬來西亞抵港貨物藏$580萬可卡因　海關拉3人

踏入馬來西亞榴槤當造期，歹徒利用「水果之王」的強烈氣味做掩飾，將一批海洛英收藏在報稱運載榴槤的發泡膠箱內空運抵港。海關抽查下揭發內藏共4.8公斤海洛英，總值580萬元，以涉嫌販毒拘捕3名男子。



歹徒用報紙包裹毒品，與榴槤一同放在發泡膠箱內偷運入境。（黃偉民攝）

海關毒品調查科高級調查主任李志豪交代案情稱，海關於昨日（8月2日）根據風險評估，調查一批由馬來西亞來港，報稱運載榴槤和糯米糍的空運貨物。貨物有10個發泡膠箱，其中6箱、每箱有1包用報紙包裹的長方形物品，而每包有4塊、每塊350克的海洛英，即共8.4公斤海洛英，巿值約580萬元。

每箱有1包用報紙包裹的長方形物品，每包有4塊、每塊350克海洛英，即共8.4公斤海洛英，巿值約580萬元。（黃偉民攝）

海關隨即展開監控遞送行動，發現該批貨物送到青衣一個露天停車場，一名男子簽收後，與另外兩名男子將它搬到一輛私家車上，再駛到旺角一個停車場，關員隨即現身拉人。3名男子年齡由25至53歲，為朋友關係，其中簽收者報稱裝修工人，另兩人無業。

海關毒品調查科高級調查主任李志豪。（黃偉民攝）

李志豪指，歹徒將毒品用報紙包裹，使它在X光機下訛裝成乾冰；又利用榴槤的強烈氣味掩飾，以減低被抽查的機會。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線2545 6182或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。