21歲抵港男6日內遊歐亞四國　涉豆漿粉包裝袋藏$500萬K仔被捕

海關昨日（2日）破獲一宗航空旅客藏毒案。一名非本地男子從台灣出發，6日內途經歐亞兩大洲多個旅遊熱點抵達香港。最終，海關在其寄艙行李，搜出10公斤以豆漿粉掩飾的懷疑氯胺酮，市值500萬港元。一名報稱為學生的21歲男子，涉嫌以一項「販運危險藥物罪」被捕，下周一（5日）在西九龍裁判法院提堂。



被捕男子行李箱內有10個標示為豆漿粉的包裝袋，藏有10公斤氯胺酮。（王譯揚攝）

寄艙行李物品形態相近、密度平均惹海關懷疑

海關昨日（2日）透過風險管理原則，揀選一名從法國巴黎經泰國曼谷抵港的非本地男子進行清關。該名男子攜有寄艙及手提行李，經X光掃描系統進行影像檢測，發現寄艙行李內的物品，形態相近、密度平均，引起海關人員懷疑，於是進行更深入檢查，結果發現行李箱內有10個標示為豆漿粉的包裝袋。透過毒品快速測試，豆漿粉包裝內藏有10公斤氯胺酮，市值500萬港元。

案件隨即交由毒品調查科接手跟進，被捕男子為21歲的學生，他報稱為無酬販毒，出行目的為旅遊，最終欲經香港返回台灣。據悉，該批毒品並非供應本地市場。被捕人士被控「販運危險藥物罪」，下周一（5日）在西九龍裁判法院提堂。

被捕男子於7月28日從台灣起步，往來歐亞兩大洲，6日內途經土耳其伊斯坦布爾，荷蘭阿姆斯特丹、法國巴黎，最終再經泰國曼谷抵達香港。（王譯揚攝）

迂迴路線販毒 6日內遊四國

香港海關毒品調查科調查主任陳詠澤指，案中有兩個特別之處。其一，被捕人用迂迥路線，於7月28日從台灣起步，往來歐亞兩大洲，6日內途經土耳其伊斯坦布爾、荷蘭阿姆斯特丹、法國巴黎，最終再經泰國曼谷抵達香港，最終落網，相信毒販以迂迴路線掩人耳目，企圖躲避海關人員偵查。

另外，毒販以食物包裝收藏毒品，將氯胺酮偽裝成豆漿粉，試圖蒙混過關。陳續指，海關人員會繼續以專業態度，及先進精準儀器協助執法，從源頭打擊販毒。

海關昨日（2日）破獲一宗航空旅客藏毒案。（王譯揚攝）

隨着暑假將至，海關呼籲年青人切勿為了「搵快錢」而參與販毒活動，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁。