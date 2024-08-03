土瓜灣奪命車禍｜10多人1分鐘抬車　街坊﹕一大嗌，全部衝去幫手

今日（3日）土瓜灣馬坑涌道發生奪命交通意外，90歲姓石老婦捱私家車撞復捲車底，惜送院後傷重離世。網上影片可見，意外發生後，可見大批街坊合力嘗試移開私家車救人及報警求助。據其中一名有份救人的男街坊形容，當時「有人大嗌，就全部人衝去幫手」，整個救人過程1分鐘，「我哋將車尾搬去另一邊，搬歪個車尾，等傷者可以唞返氣」，惜老婦當時已陷入昏迷。



王先生指，聞聲立即奔跑落手救人，「架車係水平線向（路邊），我哋將車尾搬去另一邊，搬歪個車尾」，好讓傷者「唞返氣」。（梁偉權攝）

有份救人的王先生為意外事發地點對開賣酒辦館的太子爺。他憶述指，發生意外時大批熱心人士聽到大叫聲，趕到現場救人。有人指傷者「攝咗喺車底」，他聞言亦到場幫忙，10多人圍着私家車將其搬起，期間「架車係水平線向（路邊），我哋將車尾搬去另一邊，搬歪個車尾」，好讓傷者「唞返氣」。

他形容整個救人過程只花了約1分鐘。王先生續指，有3名男子檢查傷者傷勢，傷者當時面朝天，後腦滲血陷入昏迷，司機則站在旁邊。王先生指他從未遇過有關情況，他就讀大專生一年級，從未學過急救，嘆息「咁多咁熱心嘅市民一齊幫手，都係抬唔郁，嗰部車真係有重，抬完嗰車架，隻手都有啲痛。」

網上影片可見，市民抬開私家車後，傷者仍然腳部被壓在車底。消防救護趕至現場，為傷者固定頭部，傷者並沒有反應。

私家車鏟向路邊，傷者一度被困車底。（梁偉權攝）

事發周六（3日）下午5時45分，警方接獲報案，指在土瓜灣馬坑涌道1號對開，一名老婦被一輛私家車撞倒，陷入昏迷。老婦其後由救護車送院搶救，抵院時須由救護員進行心外壓急救，送院搶救無效。

警方表示，一名37歲姓張男子駕駛一輛私家車沿馬坑涌道北行方向行駛，當駛至近馬坑涌道3號時，據報撞倒一名正在過路的90歲姓石女子。該名女子被困車底，其後獲救。她身體多處受傷，昏迷被送往伊利沙伯醫院治理，於下午6時19分被證實死亡。

該名司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，他現正被扣留調查。西九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 9062與調查人員聯絡。

警員封鎖涉事現場。（梁偉權攝）