有片｜大埔路燈離奇狂閃猶如Disco　街坊嘖嘖稱奇﹕測試盂蘭盛會

大埔今晚（3日）有多處路燈出現供電異常情況。晚上8時許，先後有多名大埔居民在社交平台分享，指大埔超級城對開太和路的路燈狂閃，駕駛者行車時要格外留意；而林村河旁部分行人路路燈熄滅，途人需要以電筒照明。直至晚上10時，供電仍未恢復正常。



大埔太和路的路燈狂閃。（香港01記者攝）

網民對事件議論紛紛。不少街坊指剛駕車經過時，以為因超速被「影快相」，「頭先我揸住架車，仲以為影快相，閃到呢」、「又好似有人閃我，又好似影快相，其實都幾過癮，況且又聽緊D歌」；亦有人笑稱閃燈相當有節奏，「好有beat」、「幻彩詠大埔」、「激光中」。亦有網民相當理性，認為只是燈柱故障，「報1823整燈柱咪得」。

此外，由於明天（4日）便踏入農曆七月，鬼門開的時間在今晚子時，亦即是晚上11時，不少網民都浮想聯翩。不少人笑指﹕「農曆七月到！」、「七月開關」、「鬼門提早開」、「七月，應下節」、「今晚子時鬼門關大開」、「測試盂蘭盛會」。

過往亦曾有類似事件發生。翻查資料，在去年4月，曾有傳媒報道指葵涌青山公路近華員邨對開的多盞路燈深夜狂閃，路政署當時回覆指，因地下供電線破損致供電不穩，令7盞路燈持續閃爍，承辦商緊急轉駁後備電，以穩定燈光。

大埔太和路的路燈狂閃。（香港01記者攝）

林村河旁部分行人路路燈熄滅，途人需要以電筒照明。（wU TommY上傳至大埔人大埔谷）