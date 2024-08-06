荃灣男警吞槍｜39歲死者留遺書當更時以佩槍自殺　家屬到殮房認屍

一名39歲隸屬荃灣警區的男警，昨疑吞槍自殺，倒臥荃灣木棉下村一處草地。今日（6日）死者家屬到葵涌公眾殮房辦理認屍手續，新界南總區重案組跟進調查，將安排驗屍以確定死因。



39歲隸屬荃灣警區的男警疑吞槍自殺，今日（6日）死者家屬到葵涌公眾殮房認屍。（香港01記者攝）

死者39歲，昨日（5日）被發現昏迷倒臥於荃灣木棉下村一草地，身旁有一把手槍，被送往仁濟醫院搶救，於中午12時26分被證實死亡。警方指死者用獲發的佩槍自殺，對事件深表難過及惋惜，並對事主家屬致以慰問，亦會提供適切協助。

據了解，男事主為荃灣警區刑事調查隊偵緝警員，事發時並非休班，留有遺書，初步相信其自殺原因與工作無關。

一名荃灣警區偵緝警員懷疑在木棉下村草地吞槍，有警員在事主倒臥位置調查。（黃學潤攝）

一名荃灣警區偵緝警員懷疑在木棉下村草地吞槍，有警員在事主倒臥位置調查。（羅日昇攝）

荃灣警區大批便衣及軍裝警員，昨日下午分別到事發現場及仁濟醫院調查，當中相信包括荃灣區助理指揮官（刑事）吳德南。其間有探員在現場檢走證物。事主遺體於晚上9時許由仁濟醫院舁送到殮房。

荃灣警區一名偵緝警員懷疑在木棉下村草地吞槍，送往仁濟醫院後證實不治，其遺體晚上被舁送殮房。（左朗星攝）

一名荃灣警區偵緝警員懷疑在木棉下村草地吞槍，送往仁濟醫院後證實不治，其遺體晚上被舁送殮房。（左朗星攝）

今次為本年內第二宗有警務人員以佩槍輕生。今年6月16日，一名隸屬水警港口分區的警級警員，上班期間在西灣河水警基地水警總區總部自轟太陽穴，當場身亡。

一名荃灣警區偵緝警員懷疑在木棉下村草地吞槍，有探員在現場檢走一袋證物。（羅日昇攝）

一名荃灣警區偵緝警員懷疑在木棉下村草地吞槍，有探員在現場檢走一袋證物。（羅日昇攝）

一名荃灣警區偵緝警員懷疑在木棉下村草地吞槍，探員到場調查。（翁鈺輝攝）

大批便衣及軍裝警員到醫院調查，當中相信包括荃灣區助理指揮官（刑事）吳德南（左二）。（黃學潤攝）

多名警員到仁濟醫院了解事件。（黃學潤攝）

警員在仁濟醫院了解事件。（黃學潤攝）

荃灣警區一名男偵緝警員疑吞槍輕生。（翁鈺輝攝）

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