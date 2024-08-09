輔警女警長潘凱琳跳海救人　運動健將女承父業：有挑戰性又幫到人

前晚（6日）上環海傍上演勇警跳海救人一幕，駐守中區警區巡邏小隊的輔警女警長潘凱琳，在權衡輕重後卸下裝備，縱身躍入海中，成功救起一名墮海女子，雙雙有驚無險。作為運動健將、女承父業、身兼數職，沙展潘凱琳接受《香港01》專訪時，剖白加入警隊19年的心路歷程，從前線追賊九條街、到狂奔百米跳海救人，潘凱琳坦言任職輔警為興趣亦為社會，「有挑戰性，又可以幫到人！」



輔警女警長潘凱琳（右）前晚（6日）跳海救人，事後全身濕透。（陳永武攝）

運動健將 女承父業 身兼數職

大學時間修讀體育的潘凱琳，籃球、手球、足球「瓣瓣掂」，亦擅於游泳，考獲拯溺牌，現正職香港城市大學體育行政主任，身兼業餘運動員及輔警，可謂「百足咁多爪」。

潘凱琳稱：「其中一個志願都係做警察！」其中一個原因，是父親亦曾是警隊一份子，當年駐守九龍東；她自小居於紀律部隊宿舍，耳濡目染下，亦促使她繼承父親衣砵，讀書時參加大學生輔警計劃，最後順理成章加入警隊。

輔警女警長潘凱琳任職輔警，既為興趣，亦為社會，「有挑戰性，又可以幫到人！」（梁偉權攝）

狂奔百米蹈海施援 邊救人邊安撫

潘凱琳憶述，前日晚上7點當更，至翌日凌晨3點下班。當晚11時許，其所屬的中區警區巡邏小隊接報外出執勤，離開警署轉彎至巴士站停低時，突有市民上前求助，指一名女子在海傍墮海。她立即與隊員狂奔約100米趕抵現場，當時其他熱心市民正向女事主投擲救生圈，惟事主載浮載沉，遲遲未能捉緊水泡。

眼見離岸數米的女事主快支持不住，潘凱琳衡量現場情況後，包括觀察水流及是否浪急，終決定卸下裝備，跳海救人；同胞亦即時上報事件。當時女事主面部朝天，一度掙扎，但幾分鐘後開始乏力受驚。千鈞一髮之際，潘凱琳邊救人邊安撫，最終成功將其救上岸，交由趕抵消防員及救護員處理，兩人均無大礙。

任輔警19年 為興趣亦為社會

第一次蹈海施救，潘凱琳稱：「咁特別（以前）冇機會遇到，最好就唔好再有機會遇到喇！」回顧過往19年輔警生涯，不斷接觸前線工作，潘凱琳經驗多不勝數，例如曾與可疑人士展開追逐戰，「好似拍戲咁，追住佢九條街，兜咗好幾個圈！」

雖然警察工作危機重重，但潘凱琳卻認為十分吸引，亦貼合自己性格，「有挑戰性，又可以幫到人！」對她而言，輔警工作時間相對較彈性，讓身兼數職的她能更靈活安排時間，在工餘時為社會作出貢獻，既為興趣，亦能回饋社會。

第一次蹈海施救，潘凱琳稱：「咁特別（以前）冇機會遇到，最好就唔好再有機會遇到喇！」（梁偉權攝）

今次跳海救人一幕，發生於8月6日晚上11時許，一名年約30歲感不快的醉酒女子，疑在西消防街、近西區食水售賣站對開海傍失足墮海，驚動途人報警。女輔警警長潘凱琳到場後，卸下裝備跳海救人，女事主終平安獲救，由救護車送院治理。

輔警女警長潘凱琳任職輔警，既為興趣，亦為社會，「有挑戰性，又可以幫到人！」（梁偉權攝）

▼ 8月6日救人現場 ▼



輔警女警長潘凱琳（左）前晚（6日）跳海救人，事後全身濕透。（陳永武攝）

女事主獲救後送院。（陳永武攝）

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