灣仔長康大廈墮2米長石屎毀3車　兩冷氣遭擊中變形危危乎消防拆除

灣仔發生高空墮物案件。今日（8月9日）下午3時，警方接報灣仔譚臣道1-3號長康大廈有石塊由高處墮下，擊中3架私家車及兩部冷氣機，其中一架Tesla損毀較嚴重。事件中幸無人受傷，有車主形容「大步檻過」；兩部冷氣機亦疑遭擊中變形，搖搖欲墜，由消防升起雲梯移除。據了解，墮下的石屎長達3米，墮地後碎成多塊。屋宇署表示為安全起見，會繼續圍封受影響街道及行人路。



屋宇署稍後回覆指，就今日（9日）下午，灣仔位於莊士敦道25-33號、分域街2號及譚臣道1-3號長康大廈石屎剝落事故，屋宇署接獲警方通知後隨即派員視察，發現該大廈面向譚臣道的13樓外牆有塊約2米乘18厘米的石屎窗簷剝落。其後，消防處人員到場升起雲梯移除餘下部分鬆脫的批盪。

屋宇署表示，該大廈業主立案法團亦已按本署人員要求安排註冊承建商作進一步跟進，包括豎設棚架、勘測及維修外牆，以確保公眾安全。屋宇署強調，業主有責任確保其樓宇安全，適時維修和保養私人樓宇為業主基本責任。若因樓宇失修而導致他人財物損失或人命傷亡，業主亦有機會負上刑事及民事法律責任。

受事件影響，上址正進行緊急維修工程，當時警方在上址一帶實施暫時封路。介乎莊士敦道至盧押道中間的一段譚臣道車路暫時封閉，莊士敦道東行之車輛經過分域街後，不能左轉進入譚臣道，直至搶修工程完成。

涉事長條狀石屎長3米，落地碎成多塊。（陳浩然攝）

現場消息指，長康大廈14樓有一塊2米長的條狀石屎跌落簷篷，再墮下擊中4樓單位的冷氣機，冷氣機變形且搖搖欲墜，所在的窗戶亦疑受壓破裂。有住戶從樓上望向街外了解事件。

現場兩部冷氣機有跌落風險。（陳浩然攝）

石屎繼而跌至大廈對開地面碎成多塊，3架私家車受波及。其中一架Tesla損毀較嚴重，車頂明顯凹陷、「大銀幕」及左邊車窗碎裂，左邊車門亦受損。車主黃先生為長康大廈地下地產舖員工，他稱剛下車約1分鐘行進店內，石屎即從天而降擊中座駕，形容自己「大步檻過」，並考慮之後「還神」，並會向涉事者索償。據悉當時Tesla前方另有3名途人，他們亦幸避過一劫未有受傷。

另一架平治汽車及一架日產七人車則車頂凹陷。現場所見，另有一架單車橫亘行人路上，多塊石屎碎片散落在周圍。

一架單車橫亘行人路上，附近被碎裂石塊包圍。（陳浩然攝）

消防到場拆除處於危險位置的冷氣。（陳浩然攝）

消防到場升起雲梯拆除危險冷氣機。（陳浩然攝）

消防到場拆除危險冷氣機。（陳浩然攝）