警與入境處搜查東九龍多個罪案黑點　拘捕黑工及僱主共30人

警方東九龍總區，包括機動部隊、衝鋒隊、黃大仙警區、秀茂坪警區、觀塘警區及將軍澳警區人員，聯同入境事務處，今日（13日）進行代號「冠軍」的反非法勞工聯合行動，突擊搜查東九龍區內多個罪案黑點，共拘捕30人，所有人現正被扣留調查。



警方聯同入境處進行代號「冠軍」的反非法勞工聯合行動，在東九龍區搜查多個罪案黑點，共拘捕30人。（警方提供）

被捕人士包括6男24女（32至77歲），當中3名本地男子為僱主；另有4男14女內地人，以及3男6女外籍人士，據悉當中7人為印尼籍、一人為泰國籍、一人為越南籍。

他們分別涉嫌「僱用不可合法受僱的人」、「協助及教唆非法勞工違反逗留條件」、「未得授權在香港接受僱傭工作」、「違反逗留條件」及「逾期居留」等罪名被捕。其中4名內地女子亦因持假身份證明文件，另涉「行使偽造文書」被捕。

警方聯同入境處進行代號「冠軍」的反非法勞工聯合行動，在東九龍區搜查多個罪案黑點，共拘捕30人。（警方提供）

警方強調，僱主僱用不可合法受僱人士是嚴重罪行。根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士，不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰則為罰款50萬元及監禁10年。