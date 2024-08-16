海關大角咀住宅搗毒品分銷中心　拘無業租客檢$150萬可卡因等

海關毒品調查科經過情報分析及深入調查後，懷疑有人在大角咀一住宅單位進行販毒活動。昨午（15日）人員截查一名由目標單位步出的本地男子，即場在其手持的膠袋內，檢獲500克懷疑霹靂可卡因，立即將其拘捕，並押回其租住單位搜查，再檢獲一公斤懷疑可卡因、100克懷疑霹靂可卡因及一批懷疑毒品包裝工具，毒品總市值約150萬元。



被捕男子30歲，報稱無業，他已被控以兩項「販運危險藥物」罪，明日（17日）在九龍城裁判法院提堂。據了解，涉案單位月租5,000元，相信被捕男子租用單位作毒品儲存、包裝及分銷中心，估計供應西九龍區。

行動中，警方檢獲總市值約150萬元的可卡因和霹靂可卡因。

海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任姚文顥指，海關留意到販毒集團刻意利用市區住宅單位，位置四通八達，毒犯容易混入人群中，避免執法人員偵查及增加執法難度。海關呼籲，業主出租單位前，多留意租客背景，避免單位用作非法用途。海關會留意販賣趨勢，繼續有效打擊販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線2545-6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。

行動中，一名30歲男子被捕。