猜猜我是誰｜79歲翁被呃$3萬　騙徒食髓知味再索錢　16歲少年落網

「猜猜我是誰」騙案猖獗，接連有長者被騙去棺材本。一名79歲老翁昨日（15日）報警求助，指有人假冒其女兒的男友，索取「保釋金」，他不虞有詐，按指示到指定港鐵站將3萬元現金交予對方，及後驚覺受騙。事隔一日，騙徒貪得無厭，竟再致電老翁索取更多錢，警方採取行動，拘捕一名16歲少年。



警方表示，昨日接獲事主報案，指收到騙徒來電，冒認為其女兒的男友，聲稱因刑事案件被警方扣留，急需繳付「保釋金」。受害人因擔心其安危，答應騙徒要求並按指示到指定港鐵站將3萬元現金交予對方。其後，受害人聯絡家人求證，始知受騙並報案。

警方在將軍澳區以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名16歲本地少年，他現正被扣留調查。（警方圖片）

荃灣警區刑事調查隊接手案件，騙徒今日（16日）再次致電受害人並要求其繳付更多保釋金。荃灣警區刑事調查隊及荃灣特遣隊隨即採取行動，同日在將軍澳區以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名16歲本地少年，他現正被扣留調查。

警方續指，十分關注「猜猜我是誰」騙案，並一直採取積極的執法行動打擊相關騙案。

警方呼籲市民，特別是長者，切勿輕信可疑來電。如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。警方亦呼籲年青人，切勿因搵快錢或受朋輩影響，而參與犯罪活動。「以欺騙手段取得財產」罪是十分嚴重的罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條，任何人如觸犯該罪行，最高刑罰為監禁10年，市民切勿以身試法。