警禁毒領袖學院一連兩日辦港深交流　逾百人赴深圳參觀禁毒基地

香港警務處毒品調查科禁毒領袖學院，昨日至今日（15至16日）舉辦「同行禁毒」港深兩地青年禁毒文化交流活動。是次交流團由深圳市公安局禁毒支隊及香港深圳青年總會傾力協辦。



禁毒領袖學院逾百名現屆學員、畢業學員及導師，在警務處助理處長（刑事）鍾詠敏、禁毒領袖學院首席會長魏仕成及會長黃錦財帶領下，一同前往深圳與內地青年交流，聚焦討論深港禁毒工作，深入探討兩地禁毒發展，藉此鼓勵香港青年借鑒內地的抗毒方針。

警方毒品調查科禁毒領袖學院，昨日至今日（15至16日）舉辦「同行禁毒」深港兩地青年禁毒文化交流活動，由深圳市公安局禁毒支隊及香港深圳青年總會傾力協辦。（警方圖片）

交流團首日，禁毒領袖學院學員參觀深圳市禁毒教育基地，與深圳禁毒先鋒交流，從而了解內地禁毒歷程，學習內地禁毒策略。為達致深港「同行禁毒」，兩地青年先討論禁毒議題，然後彼此分享禁毒文化和宣傳經驗，最後更探討兩地同心抗毒的未來路向和可能性，共同發表提案。

警方毒品調查科禁毒領袖學院，昨日至今日（15至16日）舉辦「同行禁毒」深港兩地青年禁毒文化交流活動，由深圳市公安局禁毒支隊及香港深圳青年總會傾力協辦。（警方圖片）

禁毒領袖學院學員另亦參觀深圳龍崗區的高巨創新協同教育基地，以及東莞松山湖科學城展覽館和材料實驗室，體驗國家尖端科技及雄厚的科研實力，同時亦可啟發其創新思維，擴闊其眼界視野，鼓勵他們借助創新科技推行禁毒工作，達致最大的禁毒成效。

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適逢今年是虎門銷煙185週年， 主辦方特意安排學員參觀東莞虎門鴉片戰爭博物館作行程終站，從多元創新的展覽，讓學員重溫禁毒先驅林則徐的壯舉，傳承虎門銷煙的精神，成為禁毒時代的擔當。

警方毒品調查科禁毒領袖學院，昨日至今日（15至16日）舉辦「同行禁毒」深港兩地青年禁毒文化交流活動，由深圳市公安局禁毒支隊及香港深圳青年總會傾力協辦。（警方圖片）

禁毒領袖學院學員表示，是次活動中，他們可與深圳青年進行具建設性的禁毒交流，更了解國家的最新國情和發展，得益匪淺；另有學員指，是次交流對其日後的禁毒宣傳工作有新啟發，期望自己成為有為的香港青年禁毒領袖，為港深兩地共築禁毒防線。

是次交流團圓滿成功，進一步推動香港青年認識國家禁毒工作和策略，對學員未來推行校園和社區抗毒活動有所裨益，間接提升警方的禁毒成效。