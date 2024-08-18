大角咀港男與新婚內地妻爭執 激動擸菜刀自𠝹手臂
撰文：鄭嘉惠
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大角咀一對新婚夫婦凌晨時份起爭執，丈夫突然失控用菜刀自𠝹左臂，妻子大驚跑出街頭求助，由途人報警將男事主送院。
據了解，41歲姓譚男事主與36歲姓吳內地妻子結婚1年，吳女持雙程證來港。凌晨2時吳女疑不滿被丈夫欺騙，與其對質，1小時後憤然離開。至清晨6時折返，二人再就同一問題爭執。譚男突然情緒激動並用菜刀自𠝹左臂，妻子見狀跑出街求助，途人協助報警。
途人今日（18日）上午7時許，經過大角咀博文街10A號一幢大廈時，發現一男一女坐在地上，身上染血於是報警求助。警方到場發現一對夫妻，懷疑二人於上址一個單位因感情問題爭執，其間男事主情緒激動並用菜刀自𠝹左臂。
男事主負傷走至大廈地下位置時失血過多暈眩。救護人員接報到場，該男子神智清醒，由救護車送往伊利沙伯醫院治理。案件沒有可疑，列作企圖自殺案處理。
現場可見，涉事大廈地下門口位置血跡斑斑，樓梯遺下點點血跡，警方在場帶走女事主，她身上亦染有血跡。
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