警荃灣搗工廈製毒場　22歲男土法製$96萬氯胺酮　涉3罪被捕明提堂

警方發現有販毒集團租用工業單位作製毒工場及倉庫，聘用「死士」管理，透過科技遙距操縱他們用土法的手法去製造俗稱「K仔」的氯胺酮。毒品調查科經過深入調查後，前日（16）日採取行動搜查荃灣區一個工廈單位，單位內22歲男子情緒激動並拒絕合作，警員將其制服拘捕，並檢獲2公斤懷疑氯胺酮及6公斤製毒原材料，市值約港幣96萬元。被捕人涉嫌「阻礙警務人員執行職務」、「販運危險藥物」及「製造危險藥物」，明日上午在西九龍裁判法院提堂。



毒品調查科經過深入調查後，前日（16）日採取行動搜查荃灣區一個單位，拘捕一名22歲的男子，並檢獲2公斤懷疑氯胺酮及6公斤製毒原材料，市值約港幣96萬元。（鄭嘉惠攝）

毒品調查科高級督察陳裕詠講述案情，指警方較早前發現有販毒集團在荃灣區的工廠大廈內開設製毒工場，調查後（16日）特意搜查了位於荃灣工業大廈，當場拘捕了一名22歲姓黎的男子，他當時作出反抗，之後被制服，警方搜查該單位，發現有2公斤懷疑氯胺酮及6公斤製毒原材料。此外亦有大量樽裝鹽酸，如乙醇、丙醇等有機溶劑，以及一些常見的製毒工具，包括電磁爐、煲、攪拌器，電子磅等等用作製毒的工具。

被捕男子報稱無業，現正被扣留調查，他涉嫌「阻礙警務人員執行職務」，「製造危險藥物」及「販運危險藥物罪」，案件將於明早（8月19日）在西九龍裁判法院提堂。陳裕詠形容被捕人為「死士」，指販毒集團會招募「死士」倉管理倉庫，利用科技遙距操縱他以土法形式製毒，在單位安裝多支遙距監控鏡頭，全天候操縱毒品的製作及監視。

警方經初步調查相信該批毒品未流出市面，又提到案中販毒集團製作毒品的做法可能會引發火警及爆炸的風險，警方呼籲市民及大廈管理員當若發現單位有奇怪化學品異味，或聞到刺鼻物應即報警求助。

警方重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。警方呼籲市民切勿以身試法。