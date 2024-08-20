Pokémon遊戲卡舖變毒品儲存倉　警檢值千萬冰毒　拘28歲男東主

Pokémon遊戲卡店舖被歹徒闢作毒品倉庫。警方昨日突擊搜查紅磡工廈內一間Pokémon遊戲對戰卡店舖，在東主隨身物品及店舖內，檢獲共21公斤懷疑冰毒，市值約1,000萬元；該名28歲店舖東主涉嫌「販運危險藥物」被捕。



一個Pokemon遊戲對戰卡店舖被闢作毒品儲存倉，警方檢獲21公斤懷疑冰毒，市值約1000萬。（戴慧豐攝）

警方檢獲21公斤懷疑冰毒，市值約1000萬。（戴慧豐攝）

毒品調查科行動組（3A）督察梁駿軒陳述案情。（戴慧豐攝）

警方毒品調查科行動組（3A）督察梁駿軒稱，毒品調查科人員經過深入調查及情報分析，鎖定一個位於紅磡工業大廈、專門售賣Pokémon遊戲對戰卡的店舖，人員昨日在店外截查28歲姓林男子，在其隨身物品檢獲5公斤懷疑冰毒，隨後押返店內進行調查，結果在員工休息室內再一個紙箱，內有16包、每包重1公斤的懷疑冰毒。

梁駿軒續稱， 疑犯是此遊戲中心的其中一名東主，相信他收取報酬，以遊戲中心作掩飾存放毒品，估計運作約1個月。毒品儲存倉面積約400呎，警方相信他單獨營運，至於他收取報酬的數目及毒品流向，仍在調查中。疑犯涉嫌販運危險藥物，案件將於明日在九龍城裁判法院提堂。

梁指，店舖開放予公眾人士，Pokémon卡的愛好者，當中不乏青少年及兒童到來光顧或在店內進行遊戲卡對戰。毒品雖然沒有提供或售賣予光顧人士，亦沒有青少年或兒童涉及這次販毒行為，但毒販將大量毒品儲存在青少年及兒童逗留的地方，屬於極不負責的可恥行為，會增加青少年及兒童錯誤接觸毒品的風險。

他呼籲家長，適逢暑假，應多留意子女流連的地方，有需要時應陪伴他們，以免他們接觸不法分子及毒品的機會。若販毒行為涉及青少年及兒童，例如提供毒品或操縱他們販毒，警方會引用134章危險藥物條例第56A條，向法庭申請加重刑罰。販毒屬於嚴重罪行，一經定罪可被判終身監禁及罰款港幣500萬元。