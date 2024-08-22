財困男手提切割器爆閘連竊兩找換店　掠$5.2萬外幣　警查天眼拘人

警方破獲兩宗發生於8月17日及19日，兩間位於港島的找換店爆竊案。賊人利用手提金屬切割器及鐵鎚，破壞大閘再進店搜掠，盜走總值共港幣5.2萬元外幣。警方以涉嫌「爆竊」拘捕一名54歲本地男子，調查期間有人透露因欠債而挺而走險。警方指，是次破案迅速，有賴周遭商舖的閉路電視及「於罪案黑點安裝閉路電視計劃」，能讓警方短時間掌握賊人行蹤。



警方檢獲犯人犯案時衣物。（陳浩然攝）

警方於8月17日及19日接獲兩宗找換店爆竊案，分別位於北角馬寶道及西環德輔道西。調查發現，賊人利用金屬切割器及鐵鎚毁壞找換店大門，再進入店內搜掠。賊人為逃避警方追查，於犯案前後變換行裝，以掩飾身份。兩店舖負責人經點算後，發現共損失價值5.2萬港元的外幣。

西區警區刑事調查隊第四隊案件主管容瑋江督察指，經過西區警區人員翻查閉路電視以及深入調查，警方於昨日（21日）進行拘捕行動，以涉嫌「爆竊」將一名54歲姓曹本地男子拘捕。調查期間，有人向警方承認因欠債，因此於北角及西環犯案。據悉，被捕男子任職升降機維修員，賊人於犯案前曾到現場附近「踩線」。

警方表示能夠迅速破案，有賴翻查由不同商戶安裝閉路電視、以及自今年4月推行的「於罪案黑點安裝閉路電視計劃」，而店舖亦設有閉路電視，惟沒有警報系統。截至現時，西區警區已設有13組閉路電視鏡頭，協助短時間內掌握到賊人行蹤，成功歸案。行動中，警員檢獲懷疑被捕人犯案時身穿的衣物及手提電話。被捕人現正被扣留調查。

警方呼籲市民避免將大量財物存放於商鋪及住所，並提醒市民於離開單位時，應妥善將大門和鐵閘關上並鎖上，以免成為賊人的目標。警方重申，爆竊是非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判監禁14年，市民切勿因一時貪心以身試法。