港鐵旺角站八旬翁踩罅隙後阻車門關閉　港鐵：已發出擬檢控通知書

一名年約80歲老翁今午（22日）在旺角站落車時，疑「叉錯腳」踩落列車幕門與月台之間的罅隙受傷，其後聲稱要拍攝現場環境及向港鐵投訴，一度阻擋車門關閉，引起其他乘客不滿；擾釀兩小時後才送院。港鐵回覆查詢時確認，已向該名乘客發出「擬檢控通知書」。



港鐵提醒，根據港鐵附例第9（2）條，乘客不得干擾鐵路處所內的任何門或閘，包括任何列車車門及月台幕門。違例者最高可被罰款港幣2,000元。根據港鐵附例第 21（1）條，乘客於鐵路處所內，須遵從附例及人員的合理指示及要求。違例者最高可被罰款港幣2,000元。

港鐵旺角站疑有乘客爭執阻擋車門，荃灣綫服務一度受阻。（網民 Tim Su 影片截圖）

案發於今午約4時，消息稱，當時一名身穿藍衫的男子偕妻子落車，期間藍衣漢意外「叉錯腳」，踩落列車幕門與月台之間的罅隙，其後要求其妻拍攝現場環境，再向港鐵作出投訴，並阻擋車門關閉，列車服務受阻，引起其他乘客不滿。

事後他獲港鐵安排輪椅到站長室，惟救護員到場後，男子拒絕上擔架床，並聲稱擔心腳部傷勢加劇，要求乘搭配備輪椅升降台的救護車。警員到場登記身份證時，該男子又再次拒絕，要求到室內位置才出示身份證。擾亂兩小時，至傍晚6時許，男子終由救護員送院。

事主由救護員即場治理，妻子在旁了解。（梁偉權攝）

港鐵早前回覆《香港01》查詢時表示，一列荃灣綫列車在旺角站1號月台上落客期間，有一名男乘客表示於落車時右腳受傷，他要求報警及召喚救護車到場協助。港鐵職員其後為他報警及召喚救護車，等候期間該名乘客阻擋車門關上，列車因此未能開出，在場的職員曾多次勸喻該乘客停止相關行爲。

警方到場後，勸籲及協助該乘客離開車廂，救護人員為他進行治理。港鐵職員亦一直陪同該名乘客跟進事件。處理事件期間，荃灣綫整體行車時間需要額外15至20分鐘，該乘客離開車廂後，荃灣綫列車服務於下午4時24分陸續回復正常。

男子最終由救護員送院治理。（梁偉權攝）

翻查香港鐵路附例第2部第9條「不當進入或離開列車」，任何人不得干擾鐵路處所內的任何門或閘，包括任何列車車門及月台幕門；而且不得在列車上或在鐵路處所任何部分作出對其他乘客造成滋擾或煩擾的行為，最高可罰款2,000元，後者則罰款5,000元。

事主由救護員即場治理，妻子在旁了解。（梁偉權攝）

救護員為事主包紥。（梁偉權攝）