東九警區聯業界打擊店舖盜竊　拉兩女賊檢逾$5萬藥物及保健食品等

警方東九龍警區重點打擊店舖盜竊，於周三（21日）晚上拘捕2名屬同一犯罪團伙的尼泊爾籍女子，相信她們涉及22宗在大型連瑣店及超巿的盜竊案，偷去藥物及保健食品轉售圖利，貨品總值逾5萬元。警方同時展開防罪計劃，透過防罪勘察、與業界合作及輔導轉介減低罪案發生。



東九龍總區防止罪案辦公室總督察潘以靖指出，近年不少商舖引入自助收銀機，方便顧客之餘，也吸引盜賊以身試法。

警方於去年8月啟動「安盾計劃」（Project STORESHIELD），目的是針對店舖盜竊的罪行，滙聚警方、零售業界及非牟利機構的力量，制定全方位的防罪策略，協助商戶做防罪勘察、堵塞保安漏洞，並鼓勵商戶引入警示措施，即放置警示紙牌，以提醒巿民切勿以身試法。

警方提醒巿民，店舖盜竊是刑事罪行，最高可判監10年，切勿以身試法。（黃煦緻攝）

「防盜4寶」包括警示提醒、防罪勘察、業界合作及輔導轉介。（黃煦緻攝）

警方提醒巿民，店舖盜竊是刑事罪行，最高可判監10年，切勿以身試法。（黃煦緻攝）

過去一年有16個商戶，包括13個大型連瑣店加入計劃。警方跟90個商戶做防罪勘察，宣傳及培訓。以其中兩個大型連瑣店為例，加入計劃並使用「防盜4寶」，有關罪案數字錄得15% 及38%下降。

今年1月至6月，全港共有4000宗店舖盜竊案，其中東九龍警區錄得超過700宗，與去年同期比較上升12%及19%。警方因而與參與計劃的零售商加強聯繫，發現不法分子是針對大型連瑣店、藥房和超巿，盜取藥物、保健產品、美容產品和衣物等，然後轉售圖利。

今年5月起，警方與零售商建立防罪網絡交流情報，參與計劃的零售商主動向警方提供罪案資料，幫助警方破獲4宗團伙店舖盜竊的案件，拘捕7人。其中一次拘捕行動是透過與業界聯繫，提供資料，讓警方鎖定一個非華裔犯罪團伙。

警方鎖定非華裔犯罪團伙拘2人

重案組高級督察吳銘峰詳指，警方留意到其中一個犯罪團伙，以超巿及大型連瑣店為目標，偷取藥物及保健產品，賊人為非華裔人士，在人流較多的店舖埋手，單獨或伙拍同黨犯案。根據被偷貨品的種類及數量，相信他們並非自用，而是轉售予店舖或非華裔人士，無本生利。

警方翻查CCTV，於8月21日晚上以盜竊罪拘捕兩名持本港身份證的尼泊爾籍女子，她們同為43歲，相信涉及22宗由2月至8月全港多區的店舖盜竊案，偷走貨品包括藥物及保健產品價值約5.7萬元。

行動中警方檢獲她們犯案時穿著的衣物及贜物，2人仍然扣查中，稍後將落案控以盜竊罪，案件交由東九龍總區重案組跟進。行動仍在進行中，警方將繼續追查相關失物去向，以及調查是否有人涉嫌串謀「盜竊」或「處理贓物」等。

警方拘捕2名屬同一犯罪團伙的尼泊爾籍女子。（警方提供）

警方拘捕2名屬同一犯罪團伙的尼泊爾籍女子。（警方提供）

計劃中與非牟利機構善導會合作，以長者輔導服務為目標，若店舖盜竊案中犯人為60歲以上的長者，警方會詢問對方是否需要轉介，然後會轉介予善導會跟進輔導更生，減少重犯機會。

警方呼籲市民，「盜竊」是非常嚴重的罪行。根據香港法例第210章盜竊罪條例第9條，「盜竊」罪一經定罪最高可判監禁十年，市民切勿以身試法。警方亦呼籲店舖盡量將貴重的貨物擺放於當眼處，同時亦可安裝防盜設備，以免不法之徒有機可乘。