西九龍警區打擊違反交通規例　拖走23部違泊車輛

警方西九龍總區昨日（22日）進行「總區交通日」及「萬刃」（KNIFEBATCH）行動，人員在西九龍各區包括深水埗、九龍城、油尖及旺角的交通黑點採取聯合行動，針對涉及駕駛者和行人的不良習慣，如「沒有讓班馬線上的行人先行」、「駕駛時手持手提電話」、「非法進入黃色方格路口」、「不小心駕駛」和「不依交通燈號過馬路」等違法行為進行執法，以減少意外及確保道路暢通。人員亦於不同地方包括斑馬線、黃色方格路口及禁區使用流動攝錄器材以提升執法效率。



警方西九龍總區昨日（22日）進行「總區交通日」及「萬刃」（KNIFEBATCH）行動打擊交通違法行為。（警方提供圖片）

「萬刃」（KNIFEBATCH）行動是警方為打擊嚴重違泊行為而組成的拖車專隊，並且將即時拖走不負責任的違泊車輛，其間人員共拖走23部造成嚴重阻塞的車輛。這個行動的目標包括打擊雙行泊車、停泊在巴士站、行人過路處、道路轉彎位置及緊急車輛出入口等一些影響其他市民的違泊行為。

警方提醒市民，如有司機違例泊車，造成交通嚴重阻塞，或對其他道路使用者構成危險，警方除了會多次票控有關車輛及檢控司機外，亦會不予警告下將車輛即時拖走。 警方呼籲駕駛人士，切勿因一時之便違例停泊車輛。西九龍總區將持續打擊重點交通違例事項，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。

「萬刃」行動是為打擊嚴重違泊行為而組成的拖車專隊，並即時拖走不負責任的違泊車輛。（警方提供圖片）