橫瀾島兩快艇走私至貨船　水警聯海關拘4人　檢$400萬牛內臟

水警聯同海關昨晚（23日）進行反非法入境及反走私行動。行動中，人員發現兩艘快艇駛近橫瀾島，其後有貨船駛近現場。貨船上船員利用船上吊機，將貨物從貨船搬到快艇。人員隨即採取行動，兩艘快艇高速往香港南面水域逃逸。人員檢獲32公噸懷疑走私牛內臟，總市值共約400萬元。



警方檢獲一艘貨船。（警方提供）

水警總區特遣隊、水警小艇分區及水警南分區聯同海關海域聯合特遣隊人員昨晚（23日）在橫瀾島一帶進行反非法入境及反走私行動。行動中，人員發現兩艘快艇駛近橫瀾島一帶的海面，及後有一艘可疑貨船駛近現場。貨船上4名可疑男子利用船上吊機，與其餘在快艇上的6名男子合作將貨物從貨船搬到快艇。

人員隨即採取行動，兩艘快艇其後駛離貨船，並高速往香港南面水域逃去。人員即時展開追截，惟快艇最終逃離香港南面水域往內地方向駛去。

行動中，人員拘捕4名在貨船上的本地男子，年齡介乎45至58歲，涉嫌協助輸出未列艙單貨物。人員並在現場檢獲一艘懷疑涉案貨船及共37袋約32公噸懷疑走私牛內臟，總市值共約400萬元。案件正由海關人員繼續跟進調查。

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。