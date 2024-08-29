警聯海關截歌連臣角走私漁船　拘4內地漢檢$5300萬私煙

水警聯海關今日（29日）凌晨在港島東一帶進行反走私行動，行動中，發現一艘漁船由橫瀾島附近水域出發，當駛至歌連臣角時人員被截獲。人員登船搜索，檢獲價值5,300萬元的私煙。人員拘捕4名內地男子涉嫌「非法入境」及「輸入未列艙單貨物」，並扣查涉案漁船。



涉案漁船由橫瀾島附近水域出發，駛至歌連臣角被截獲。（警方提供）

水警總區特遣隊、水警小艇分區及水警港口分區聯同海關海域聯合特遣隊人員，經過深入調查及情報分析後，懷疑近日有不法份子在港島東一帶進行走私活動。今日（29日）行動中，人員發現一艘漁船由橫瀾島附近水域往東龍洲方向駛去，懷疑該艘漁船正進行走私活動。

執法人員隨即採取行動，在歌連臣角對開的水域截停該艘漁船，並在該漁船上檢獲約1,170萬支懷疑私煙，並扣查懷疑涉案漁船，估計市值約5,300萬元，應課稅值約3,900萬元。行動中，執法人員於漁船上拘捕4名內地男子，年齡介乎31至47歲，涉嫌「非法入境」及「輸入未列艙單貨物」。案件由海關人員繼續跟進調查。

走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。另外，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。