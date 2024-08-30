元朗酒街祖堂村屋打理人與租客失聯報案　破門入內揭兩男女燒炭亡

今日（30日）下午1時許，警方接獲一名男子報案，指與元朗酒街21號村屋的租客失聯，懷疑租客在村屋內自殺。



救援人員接報趕赴現場，破門入內發現有一男一女在單位內燒炭，經檢驗後證實兩人已經死亡。警方現場調查事件，並由元朗警區重案組第一隊接手跟進。



元朗酒街祖堂村屋的打理人與租客失聯，到場後懷疑有人在屋內自殺報警。（蔡正邦攝）

現場消息指，現場為祖堂村屋，報案人負責打理及收租。男女事主年約60歲，據悉從事裝修工作，租住村屋地下單位，租金約6000元。他們由1至7月都有欠租情況，上周六曾發短訊向報案人指要遲兩、三日交租。報案人坦言：「佢有就逐啲逐啲畀，佢做裝修嘅，我就唔逼得人咁緊啦，住咗成二十年，有啲人情味啦。」

兩日前，報案人到村屋與一樓租客收租，該租客指聞到死老鼠味，當時他不以為意。直至今日他致電聯絡事主不果，到單位拍門無人應，且有可疑異味，該報警求助。人員破門入內發現兩人在房內燒炭自殺，並留有遺書。

元朗發生一宗屍體發現案，兩名男女被發現在酒街村屋單位懷疑燒炭。（資料圖片）

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