日出康城鐵通墮泳池險砸傷人　事主批僅封池懶追究　港鐵：已報警

社交媒體流傳一篇有關日出康城高空墮物險砸傷人的帖文，引來網民一片嘩然。事件發生於昨日（30日）早上約8時，事主當時在日出康城7期戶外游泳池游泳，詎料一支疑為壓尺的鐵通從天而降，正正跌在事主前方：「如果我游快少少應該已經死左（咗）。」事主亦不滿管理公司得悉事件後，僅封閉涉事游泳池，未有調查鐵通從何而來及追究責任。



港鐵今日（31日）回覆《香港01》指，昨日（30日）早上約8時半，日出康城MONTARA 會所職員接獲救生員報告，稱有一條金屬條懷疑從高處跌落泳池。職員即時暫停泳池運作，並報警處理。事件中沒有泳客受傷。港鐵又稱非常重視今次事件，會全力配合警方的調查工作；為安全起見，泳池會關閉直至另行通知。

事主指此為跌在游泳池的鐵通，他險被砸傷。（日出康城 Lohas Park @ 家在康城/ Casper Lee圖片）

事主在文中提到，早於一兩個星期前，日出康城11期或12期地盤已曾有石屎飛墮7期游泳池，但他指：「管理處完全冇打算同11/12期追究，其實咁樣真係會死人。」事主懷疑涉事鐵通亦來自11期或12期地盤，質疑港鐵想低調處理事件。

事主指圖片參考位置，非當時事發圖片，「星星」圖案為鐵桿跌落位置。（日出康城 Lohas Park @ 家在康城/ Casper Lee圖片）

事主補充，昨晚業委會主席在業主群組轉述管理處回覆，聲明指：「就今早在泳池發生高空擲物的意外，客務處已即時報警處理，唯（惟）現時警方仍未有調查結果。事件亦已通知兩個地盤的負責人。現時兩個地盤未能提供臨時安全措施，為保障住戶安全，建議暫停泳池開放，直至完成安排臨時安全措施，以保障泳客的安全。」

事主續指，管理處表明不會提供閉路電視錄影，亦不會致電1823通報政府及聯絡相關部門跟進事件，聲稱管理處只著住戶自行向政府部門投訴，直言「我聽到都覺得好唔合理」。他直斥11期及12期地盤短時間內已發生多次意外，管理處應要求地盤即時停工及賠償。

帖文引來網民關注，有網民質疑：「又唔停地盤工？要有人受傷先停？」、「大癲！！隔離地盤唔係第一次跌嘢落嚟」；亦有人替事主感到好運：「今次你真係好彩」、「即時就要報警，而家還神」。

警方表示，昨日早上約9時30分接獲報案，指日出康城第7期Montara有鐵通從高處墮下，事件中無人受傷，案件列作「雜項」處理。