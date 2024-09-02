連鎖藥房結業　旗下超市改名重開　供應商被拖款追數﹕還我血汗錢

連鎖藥房創世藥房疑全線結業，公司發訊息聲稱旗下店舖分別清盤及已頂手。多名供應商指控藥房拖欠貨款至少300萬元，至今仍未清還，今日（2日）下午前往該藥房旗下一間位於長沙灣、改名重開的超市追討，高呼「創世還款」、「還我血汗錢」、「辛苦錢嚟㗎」、「我哋有兒有女，要生活，要出糧」，並報警求助，希望有關部門協助追討貨款。其中一名供應商直斥創世藥房老闆的行為屬欺詐，指「佢明知自己執笠，但向執笠前買大量貨，然後漏夜車走」，又指該超市雖然改了店名，但職員是同一批人，懷疑與創世老闆有關。



警方於中午12時許接獲報案，指有一批供應商前往長沙灣元州街275號地下一間店舖追討300萬元款項。人員到場後，發現共有22人在場追討。事件列作「糾紛」處理。

多名供應商到長沙灣一間超市追討被拖欠的貨款，警方在場為眾人登記資料。（馬耀文攝）

其中一名供應商陳先生指被拖欠20萬元貨款。根據他展示的貨單，顯示其公司於6月至7月，供貨至創世藥房有限公司旗下的創世藥房長沙灣總店、葵芳分店，以及生生市場。

陳指出，與涉事藥房合作三、四年，向來相安無事。惟今年4月開始，該藥房懷疑出現資金問題，「佢由4月開始拖，得閒就畀啲、得閒就畀啲」。日前藥房通知他前往取支票，詎料尚未取票，便突然收到藥房短訊，指「由於零售市場市道持續疲弱，加上租金壓力巨大，債台高築」，長沙灣及葵芳分店已清盤結業，而生生市場及黃大仙逸安藥房在結業前已頂讓出業務以作抵債。

此後藥房老闆便失聯，陳無法追回款項，只好發律師信及到店舖追討。他質疑事件有欺詐之嫌，「佢明知自己執笠，但向執笠前買大量貨，然後漏夜車走」

供應商早前收到藥房的結業通知。（受訪者提供）

其中一名供應商陳先生指已向涉事藥房發律師信。（馬耀文攝）

另一間供應商職員李小姐指，她的公司開業約一年，主要供應日用品及藥物，被拖欠約6萬元。涉事藥房去年底的尾數未清還，公司見狀停止供貨，直至藥房繳款後再繼續合作，詎料接連被拖款。李小姐的公司兩周前因收不到貨款，曾到葵芳分店取回部分貨物，但至今仍未收到其餘尾款，而藥房老闆亦失聯。

據李了解，藥房負責人曾向一些供應商稱「你信我啦，我一定唔會爭你錢㗎」，不少人認為做生意講個信字，便繼續供貨，結果部分人被拖欠數十萬元貨款，「今年3、4月份，都收到好多行家話佢有拖欠貨款情況，但佢有畀少少甜頭，有交返啲錢畀我哋，好多都講個信字咪繼續供貨畀佢」。

供應商追索無門，直至近日發現已結業的生生市場，改名重開，店內一名負責的男職員「聲哥」，卻是以前負責為藥房取貨的其中一人。李曾親自登門追問聲哥，他自稱只是受僱，與事件無關，自己亦被拖欠工資，李對此抱有懷疑，「如果你被人拖欠工資，有咩可能仲繼續打工，你有晒鎖匙」。

翻查資料，長沙灣總店、葵芳分店、生生市場由三間不同公司持有，而三公司最大股東均為一名李姓男子。長沙灣總店、葵芳分店所屬公司分別另有一名陳姓男股東及曾姓男股東。

藥房結業訊息上，留有兩名分別曾姓男子及陳姓男子的聯絡方法。記者嘗試致電了解，曾男對於記者多次追問供應商被欠款一事，均沒有任何回應，僅稱目前不便通話，稍後會再聯絡記者，記者其後再致電暫未人接聽。陳男電話則一直無人接聽。

記者亦嘗試致電聯絡超市職員聲哥，他指自己目前在警署協助調查，不便通話。