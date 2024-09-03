佐敦爆水管｜店舖夜市泡湯　路邊車爆玻璃　男童哭：擔心舅父架車

佐敦文匯街今午（3日）爆水管，狂噴逾2層樓高水柱的「巨型噴泉」，不但波及附近文景樓低層單位，毗鄰店舖亦慘遭「水災」夜市泡湯，停泊在附近的車輛更被強力水柱射爆玻璃，損毀嚴重，一名男童驚悉家人座駕遭殃，又喊又嬲稱：「舅父架車嚟，好擔心！」需警員安撫。有糖水店東主向《香港01》透露，夜市未能營業，煲起的糖水全部報銷，損失約8,000元。



有小朋友擔心家人停泊上址的車輛狀況，由警員安撫情緒。（左朗星攝）

現場所見，至少在3輛停泊在咪錶位的私家車被水柱射爆玻璃，黃泥水灌入車廂內，車內滿佈泥濘沙石，一片狼藉。目測可見，水深亦一度深及車胎位置，車輛內外均被浸濕。

警方封鎖現場處理期間，一名男童擔心家人座駕，時而憤怒時而哭喊稱：「舅父架車嚟，好擔心！」需由警員安撫。而其家人座駕，最終亦未能幸免，損毀嚴重。

位於附近的地舖食肆亦當災，污水湧入一間點心專門店，職員忙於清理積水。《香港01》致電該店了解，店方表示「而家水浸緊」，今晚未能營業。

另一間糖水舖則較為幸運，店舖未被水淹，惟夜市同樣泡湯。東主高先生受訪時指，「爭啲‥‥‥好在未浸到入嚟！」幸水務署及時派員關水掣，其提供的片段可見，事發時水勢決洶湧，店外猶如「激流」。

高先生續指，今日廚房爐具剛巧損壞，雖然本身晚上仍可有限度營業，但爆水管後，店外滿佈泥濘，「做唔到生意喇！」已經煲起的糖水，包括白果腐竹、紅豆沙、綠豆沙及喳咋等，因此需要倒掉。高先生估計，今天損失近8,000元。

不過高先生亦慶幸，其愛車能逃過一劫，平日他將車停泊在門前，今日被人「捷足先登」，他唯有泊在另一邊，卻因此避過水劫。他正等待相關部門通知清潔安排，否則他需自行清理店外路面。

兩間食肆店舖外，泥沙滿佈。（左朗星攝）

事發今日（3日）下午5時許，文匯街與文成街交界近文景樓對開，有地底水管破裂，大量黃泥水湧出，水柱逾2層樓高。水務處派員到場搶修。

水務署於facebook專頁「滴惜仔 Water Save Dave」表示，署方今日傍晚收到報告，指文匯街及文成街交界有水管爆裂。經了解後，確認一條直徑 600 毫米的鹹水供水管出現滲漏，遂暫停相關喉管部份的供水，進行緊急維修。

署方已進行供水調度，現階段未有影響鄰近用戶的沖廁水供應。受事故影響，現場已實施臨時交通措施，文成街及文匯街部分行人路及行車路需要封閉，以配合緊急維修工作。水務署工程團隊正全力搶修，以盡快重開受影響的路段。

糖水店東主向《香港01》透露，夜市未能營業，煲起的糖水全部報銷，損失約8,000元。（左朗星攝）

警員檢視車輛損毀情況。（左朗星攝）

大量黃泥水湧出，水柱高達逾2層樓高。（王譯揚攝）

大量黃泥水湧出，水柱高達逾2層樓高。（王譯揚攝）