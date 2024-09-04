海關兩月檢$8,660萬私煙 暑假打擊公屋電話訂煙拘149人6未成年
海關於暑假採取全港性反私煙大型行動「迅雷」，打擊公共屋邨電話訂購私煙活動，偵破148宗私煙案，拘捕149人，當中6人未成年。另外，海關於前日（3日）於屯門工廈偵破兩個大型私煙儲存倉，並拘捕3名男子；同日又於文錦渡物流倉庫破獲懷疑用作出口的私煙案件。3個行動中，共檢獲1,820萬支私煙及740公斤未完稅製成煙草，市值8,660萬元。
海關在7月8至8月31日的「迅雷」全港性反私煙大型行動，針對公共屋邨電話訂購私煙活動。偵破的148宗私煙案，主要涉及屯門、深水埗、黃大仙、秀茂坪、牛頭角以及油塘區的公共屋邨。
行動中，海關亦搗破兩個私煙儲存倉庫，並扣查兩輛用作分銷私煙的車輛，檢獲130萬支私煙，估計市值約540萬元，應課稅值410萬元。海關並拘捕127男22女，年齡介乎15至78歲，當中6人為18歲以下青少年。海關稅收罪案調查科稅收調查第三組指揮官張瑞敏指出，大部分被捕人買私煙自用，所有案件已作適當跟進。
另外，海關稅收罪案調查科調查發現，有私煙集團用工廈單位儲存大量走私香煙，並準備分銷，遂於前日（2日）在屯門進行拘捕行動。其間人員在屯門區一個工廈單位，發現3名男子正推出一批紙箱，關員見時機成熟，隨即截停3人並檢查紙箱，檢獲23萬支香煙。3名男子隨後被捕及被押返涉事單位搜查，結果關員在單位內再檢獲900萬支香煙。
海關人員於在其中一名涉案男子身上找到車匙，盤問之下，有人表示正打算搬運私煙到樓下客貨車。人員隨即再押解3名男子到地下大堂，於車內把搜出5.3萬支私煙。另一涉案男子身上亦被揭藏有一條鎖匙，人員隨後到附近另一工廈的相關單位搜查，搜獲270萬支私煙。行動中海關共檢獲1,200萬支私煙，市值約5,400萬元，應課稅值4,000萬元。
海關稅收調查第一組高級調查主任黃永源指兩個私煙倉庫分別佔地1,000呎及600呎，兩個倉庫的私煙牌子及包裝相似。3名被捕男子年齡介乎28至29歲，其中一人任職煤氣技工，其餘兩人報稱無業。海關相信他們為集團骨幹成員，負責管理、處理私煙，料行動已成功堵截私煙流入本地市場，並瓦解私煙集團。行動中，海關扣查一輛涉嫌運送私煙的客貨車。3名男子現正被保釋侯查，海關將繼續調查私煙的來源和去向。
另外，海關於前日（2日）中午時分，在文錦渡突擊查驗一個大約2,000呎的物流倉庫，共搜出17板可疑貨物，檢獲490萬支私煙及740公斤未完稅製成煙草，估計市值2,700萬元，應課稅值為1,900萬元。
海關指，案中暫時未有人被捕，而物流倉庫是否與案有關仍在調查中。案中所檢獲香煙並非本地所流行牌子；製成煙草的包裝，則與以往破獲的出口私煙案相近，料不是供應本地市場。海關相信，犯罪分子會將該批私煙轉移到包裝工場，重新掩飾及包裝，假裝為正常貨物，找適當時機再轉移外地，海關會繼續調查運送目的地。
海關呼籲學生，切勿參與任何認識私煙活動，以免留下案底影響前途。海關會根據風險評估情報分析，採取從源頭堵截執法策略，針對跨境走私、儲存分銷、零售各個層面，全方位打擊私煙活動。
海關重申，根據《進出口條例》任何人輸入或輸出未列倉單貨品，一經定罪最高可被判罰款200萬元及監禁7年；而《應貨稅品條例》列明，任何人處理本有售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。