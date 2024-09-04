海關兩月檢$8,660萬私煙　暑假打擊公屋電話訂煙拘149人6未成年

海關於暑假採取全港性反私煙大型行動「迅雷」，打擊公共屋邨電話訂購私煙活動，偵破148宗私煙案，拘捕149人，當中6人未成年。另外，海關於前日（3日）於屯門工廈偵破兩個大型私煙儲存倉，並拘捕3名男子；同日又於文錦渡物流倉庫破獲懷疑用作出口的私煙案件。3個行動中，共檢獲1,820萬支私煙及740公斤未完稅製成煙草，市值8,660萬元。



海關針對公共屋邨電話訂購私煙活動，偵破148宗私煙案。（林振華攝）

海關在7月8至8月31日的「迅雷」全港性反私煙大型行動，針對公共屋邨電話訂購私煙活動。偵破的148宗私煙案，主要涉及屯門、深水埗、黃大仙、秀茂坪、牛頭角以及油塘區的公共屋邨。

行動中，海關亦搗破兩個私煙儲存倉庫，並扣查兩輛用作分銷私煙的車輛，檢獲130萬支私煙，估計市值約540萬元，應課稅值410萬元。海關並拘捕127男22女，年齡介乎15至78歲，當中6人為18歲以下青少年。海關稅收罪案調查科稅收調查第三組指揮官張瑞敏指出，大部分被捕人買私煙自用，所有案件已作適當跟進。

海關檢獲1,820萬支私煙及740公斤未完稅製成煙草，市值8,660萬元。（林振華攝)

另外，海關稅收罪案調查科調查發現，有私煙集團用工廈單位儲存大量走私香煙，並準備分銷，遂於前日（2日）在屯門進行拘捕行動。其間人員在屯門區一個工廈單位，發現3名男子正推出一批紙箱，關員見時機成熟，隨即截停3人並檢查紙箱，檢獲23萬支香煙。3名男子隨後被捕及被押返涉事單位搜查，結果關員在單位內再檢獲900萬支香煙。

海關人員於在其中一名涉案男子身上找到車匙，盤問之下，有人表示正打算搬運私煙到樓下客貨車。人員隨即再押解3名男子到地下大堂，於車內把搜出5.3萬支私煙。另一涉案男子身上亦被揭藏有一條鎖匙，人員隨後到附近另一工廈的相關單位搜查，搜獲270萬支私煙。行動中海關共檢獲1,200萬支私煙，市值約5,400萬元，應課稅值4,000萬元。

位於屯門工廈的兩個私煙倉庫分別佔地1,000呎及600呎。（林振華攝）

海關稅收調查第一組高級調查主任黃永源指兩個私煙倉庫分別佔地1,000呎及600呎，兩個倉庫的私煙牌子及包裝相似。3名被捕男子年齡介乎28至29歲，其中一人任職煤氣技工，其餘兩人報稱無業。海關相信他們為集團骨幹成員，負責管理、處理私煙，料行動已成功堵截私煙流入本地市場，並瓦解私煙集團。行動中，海關扣查一輛涉嫌運送私煙的客貨車。3名男子現正被保釋侯查，海關將繼續調查私煙的來源和去向。

海關共檢獲1,820萬支私煙及740公斤未完稅製成煙草，市值8,660萬元。（林振華攝)

另外，海關於前日（2日）中午時分，在文錦渡突擊查驗一個大約2,000呎的物流倉庫，共搜出17板可疑貨物，檢獲490萬支私煙及740公斤未完稅製成煙草，估計市值2,700萬元，應課稅值為1,900萬元。

海關指，案中暫時未有人被捕，而物流倉庫是否與案有關仍在調查中。案中所檢獲香煙並非本地所流行牌子；製成煙草的包裝，則與以往破獲的出口私煙案相近，料不是供應本地市場。海關相信，犯罪分子會將該批私煙轉移到包裝工場，重新掩飾及包裝，假裝為正常貨物，找適當時機再轉移外地，海關會繼續調查運送目的地。

稅收調查第一組高級調查主任黃永源及海關稅收罪案調查科稅收調查第三組指揮官張瑞敏交代案件。（林振華攝）

海關呼籲學生，切勿參與任何認識私煙活動，以免留下案底影響前途。海關會根據風險評估情報分析，採取從源頭堵截執法策略，針對跨境走私、儲存分銷、零售各個層面，全方位打擊私煙活動。

海關重申，根據《進出口條例》任何人輸入或輸出未列倉單貨品，一經定罪最高可被判罰款200萬元及監禁7年；而《應貨稅品條例》列明，任何人處理本有售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。