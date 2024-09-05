深水埗赤膊紋身漢街頭叫嚷　揭平治藏毒涉六宗罪　前妻車主同被捕

今日（5日）上午8時23分，警方接報一名赤膊上身的男子，在深水埗大南街190號對開街頭大叫大嚷，滋擾途人，懷疑他精神有問題。警員到場時該名男子不合作，經調查後將他拘捕；並在現場一輛平治房車上搜出少量毒品，懷疑與案有關。



赤膊紋身男被反鎖拘捕。（鄭嘉惠攝）

現場所見，警方用封鎖線圍住一部平治房車，超過10名便衣及軍裝警員在場調查；該名赤膊上身的男子，背部有紋身圖案，身有酒氣，雙手被反鎖，由警員看守站在一旁，警方召來警犬搜查，在車上搜出少量疑似毒品。

男子涉嫌阻差辦公等罪名被捕。（鄭嘉惠攝）

警方表示，今日（5日）早上8時23分，接獲途人報案，指一名男子在深水埗大南街190號對開懷疑滋擾途人，其後逃去，警員接報到場，在深水埗石硤尾街及基隆街交界截查涉案34歲王姓男子，其間至男未能出示身份證明文件及企圖逃走，警員其後以警棍制服王男。

經初步調查，至男曾經駕駛及停泊私家車在大南街190號對開，警員在車內檢獲懷疑屬於他人的身份證及約五克懷疑冰毒，總市值約2,000元。

王男涉嫌無牌駕駛、駕駛時沒有第三者保險、阻礙警務人員執行職務、販毒、管有他人身份證及未能出示身分證明文件被捕。

男子涉嫌阻差辦公等罪名被捕。（鄭嘉惠攝）

另外，32歲黃姓女車主其後到場接受調查，經調查後懷疑和案件有關，涉嫌販毒及管有他人身份證被捕，兩人現正被扣留調查，案件交由深水埗警區刑事調查隊第九隊跟進。

據了解，兩名被捕男女是前夫前妻關係。

警犬到場搜車。（鄭嘉惠攝）

赤膊男涉嫌阻差辦公等罪名被捕。（鄭嘉惠攝）

男子涉嫌阻差辦公等罪名被捕。（鄭嘉惠攝）