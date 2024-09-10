落馬洲斷吊臂｜正運兩噸石屎　5人閃避被硬物擊傷　一人盆骨骨折

落馬洲今午（10日）發生驚險工業意外，近下灣村附近河套區的港深創新及科技園地盤有吊臂折斷，5名工人被墮下的硬物擊傷。警方晚上表示，事發時該吊臂正運送一塊重約兩噸的石屎，其間吊臂懷疑突然折斷，折斷的部分由約20米高墮下至地盤天台。當時身處天台的5名男工人，懷疑被掉下的硬物擊中。



據了解，5名男工人年齡介乎18至51歲，其中一名42歲姓朱男工人盆骨骨折，被送往沙田威爾斯親王醫院救治；另外4人分別手、腳及腰背擦傷，被送往北區醫院治理；幸5人均全部清醒。

落馬洲路近下灣村一個地盤發生工業意外，有吊臂折斷壓住建築物頂部，多名工人受傷。（讀者提供）

案發於今午3時18分，從讀者提供的照片及影片見到，現場有吊臂折斷，上半部分壓於一座興建中建築物的頂部。5名傷者中，消息指其中4人一度遭重物壓住，1人曾跌落坑洞。

現場照片及影片顯示，其中一名工人雙腳，被壓在喉管與一條長形物體之間，另一工人在旁了解，並手持對講機報告情況。意外後，仍有大批工人身在被壓建築物的頂部，有人連聲大叫「落返去先！」據了解，涉事吊臂是用於灌注石屎及吊運物料到建築物天台。

落馬洲路近下灣村一個地盤發生工業意外，疑有吊臂折斷壓住建築物頂部，多名工人受傷，其中有工人雙腳被壓住（紅圈示）。（讀者提供）

工業傷亡權益會派員到醫院接觸傷者和家屬，將向他們提供協助。警方將案件列作「工業意外—有人意外受傷」，正調查事件起因。勞工處回覆《香港01》查詢表示，已知悉事件，並已展開調查。創新科技及工業局則回覆稱，工程由港深創新及科技園公司負責；又指政府一直十分重視工業安全，並已於意外發生後即時要求創科園公司立即作適當跟進。

落馬洲路近下灣村一個地盤發生工業意外，疑有吊臂折斷壓住建築物頂部，多名工人受傷。（讀者提供）

港深創新及科技園有限公司回覆查詢時指，有關地點正在進行一幢5層高建築物的上蓋工程，事後已經立即接觸承建商，並向承建商密切了解事發經過及要求針對事件起因進行調查，包括中國建築及其分判商。

受傷工人分別為地盤管工及雜項工人，根據承建商提供的資料，5人全部清醒送院，4位自行步上救護車，全部沒有生命危險，正在醫院接受觀察和治理。公司會繼續與承建商密切了解事件，跟進受影響工人的情況，有需要時提供協助。

落馬洲路近下灣村一個地盤發生工業意外，疑有吊臂折斷壓住建築物頂部，多名工人受傷。（讀者提供）