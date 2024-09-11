消防處觀塘搗非法加油站檢510公升柴油　一男子將被檢控

今日（11日）上午約11時半，消防處打擊非法燃油轉注特遣隊於觀塘區一帶，進行針對性打擊非法加油活動的行動，並於偉樂街搗破一個非法加油站，檢獲近510公升柴油，市值超過1.2萬元。人員亦發現一部儲有柴油的輕型貨車及大批入油工具，並截查一名男子，懷疑與案件有關。他涉嫌違反《危險品條例》及《消防（消除火警危險）規例》，將會被檢控。同時，消防處已檢走涉案柴油，並會向法庭申請充公。



消防處於觀塘搗非法加油站檢獲510公升柴油。（消防處圖片）

消防處表示，一向致力打擊任何形式的非法加油活動。處方重申，從事非法加油活動罪行嚴重。根據《消防（消除火警危險）規例》第19條，任何人為提供受管制物質以供轉注入汽車油缸的業務的目的，而在任何處所之內或之上管有或控制受管制物質，即屬犯罪。違者一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁6個月。

消防處於觀塘搗非法加油站檢獲510公升柴油。（消防處圖片）

此外，在新修訂《危險品條例》下，柴油的一般豁免量為500公升。任何人士如製造、儲存、運送或使用超過豁免量的危險品，均須領有消防處根據《危險品條例》所發出的牌照。

消防處呼籲市民切勿光顧非法加油站。由於非法加油站並非根據國際廣泛認可的安全標準興建，亦未有裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，後果非常嚴重。