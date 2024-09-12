嶺南大學「嶺南坊」地盤意外　吊臂車整架翻側　據悉司機一度被困

嶺南大學發生地盤意外。據了解，今午（12日）一輛吊臂車在「嶺南坊」地盤翻側。據香港建造業總工會facebook圖片可見，涉事吊臂車整架向右翻側，車輪離地懸空。警方指未有接獲報案。嶺南大學回覆查詢時表示，今午發生一宗工業意外，一輛工程車在嶺南坊地盤意外翻側，無人受傷，大學已即時啟動「危機處理小組」處理事件。



香港建造業總工會理事長周思傑引述在場工友表示，涉事石屎地面原本有一個洞，並以木板遮蓋，疑其他工友未有為意，誤將其中一條吊臂車的支撐腳架放於該處，吊運期間隨即發生意外。據了解，事後司機一度被困吊臂車內。

涉事吊臂車翻側後，車輪離地懸空。（香港建造業總工會facebook圖片）

翻查資料，「嶺南坊」為嶺南大學首個為師生提供共享生活空間的綜合大樓，工程項目於前年2月展開，今年1月5日舉行平頂儀式，校方形容為嶺大的重要發展項目，能滿足嶺大社群的不同住宿需要，並預計新大樓於今年第4季落成，展望於2024/25學年下學年、即明年初正式啟用。

新大樓位於嶺大屯門主校舍南座宿舍旁，樓高8層，預計提供3,100平方米實用樓面面積予大學社群使用，設有15間套房、24間兩房及17間三房單位，作為學生及教職員宿舍。大樓亦設公共空間以便教職員與學生互動。嶺南坊採用自然採光和通風的建築和室內設計，頂部安裝太陽能電池板，為大樓的照明及冷氣系統供應部份電量。