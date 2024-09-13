葵涌酒吧勝和男遭6煞刀棍打傷　疑涉錢銀問題　警反黑組同日拘3男

葵涌昨日（12日）凌晨時份，有黑社會背景、31歲陳姓男子在屏富徑3號1間酒吧遇襲，被6人用利刀和長棍打傷送院，兇徒登上私家車逃走。案件交由新界南總區反三合會行動組人員跟進，經深入調查後，警員同日在元朗及荃灣拘捕3名本地男子，年齡介乎23歲至33歲，涉嫌「傷人」，他們現正被扣留調查。



根據警方提供圖片，其中1名被捕男子雙腳有紋身。

警方拘捕3人，其中1名被捕男子雙腳有紋身。（警方提供）

據了解，陳男有勝和背景，報稱任職運輸工人，昨日（12日）凌晨1時許，與友人在葵涌屏富徑3至15號酒吧消遣，懷疑有人因金錢問題而向陳男施襲，6名男子用1把長約25厘米的刀及5枝約40厘米的長棍襲擊陳男，他們其後登上1輛私家車沿青山公路往九龍方向逃去，陳男當時頭手受傷，清醒由救護車送院治理。

當時就現場所見，酒吧外地面遺下小量血跡。

涉事酒吧另一邊出入口。

警方表示，今日（12日）凌晨1時22分，接獲一名31歲陳姓男子的朋友報案，指陳男在葵涌屏富徑3至15號一間酒吧，懷疑被6名男子以一把長約25厘米的刀、及5枝約40厘米的長棍襲擊。他們其後登上一輛私家車沿青山公路往九龍方向逃去，警員接報到場，經初步調查。案件列作傷人。陳男頭手受傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。