內地來港拖船迂迴路線惹疑　船上暗藏740萬支私煙　海關拘3人

香港海關昨日（12日）在香港西南面水域進行反走私巡邏，偵破一宗海路走私私煙活動，在一艘由內地來港的拖船船艙內，檢獲合共740萬支懷疑未完稅香煙，總值約3,300萬元，應課稅值約2,400萬元，拘捕3名本地船員。



私煙涉及6個品牌，海關相信私煙集團會將私煙用以供應本地市場。(黃學潤攝)

港口及海域科海域行動組督察陳景鋒表示，海關早前收到舉報，指有人利用水路偷運私煙，於是加強巡查及監控調查工作。昨日（12日）清晨時分，海關區域巡邏船在香港西南面水域進行反走私巡邏期間，留意到一隻拖船採取迂迴路線航行，最後海關區域巡邏船在香港仔以西對開的水域截停該艘拖船，並登船進行檢查。

當時船上有3名香港船員，海關人員向他們查問有否貨物要報關時，船員報稱沒有；但過程中表現慌張，引起關員懷疑，遂對拖船作進一步檢查，結果在船頭及船尾甲板上發現兩個巨型的白色水箱，移走水箱後即發現一個用鐵板遮蓋的船艙入口，海關相信不法分子故意利用體積龐大及笨重的水箱作為遮擋，試圖增加海關人員搜查的難度。

海關在船頭及船尾甲板上發現兩個巨型的白色水箱。(黃學潤攝)

當移開水箱及鐵板後，人員在船艙內發現大批紙箱，紙箱內有大量懷疑未完稅的香煙，海關隨即拘捕3名船員，相信不法分子試圖修改拖船船艙的結構，用作收藏走私物品，稍後會安排對船艙的結構作詳細的檢驗。

陳景鋒稱海關稍後會對船艙的結構作詳細檢驗。(黃學潤攝)

港口及海域科海域調查組督察張宇軒說，今次行動成功截獲大量懷疑私煙，當中涉及6個品牌，相信用以供應本地市場，而被捕3名男子，年齡介乎26至57歲。張指，案件仍在調查當中，海關會繼續追查這批私煙的來源及去向、拖船的背景，不排除有更多人被捕。

自今年起，海關已進行一連串海上反走私行動，在1至8月成功檢獲約5600萬支懷疑私煙，總值約2.5億元，應課稅值約1.8億元。張宇軒表示，海關會繼續根據風險評估及情報分析從源頭堵截，並果斷進行執法行動，致力打擊各類型走私及私煙活動。他強調，走私屬嚴重罪行，根據進出口條例，任何人輸入或輸出未列倉單貨物，一經定罪最高可被罰款200萬元及監禁7年。

張宇軒說，海關會繼續追查這批私煙的來源及去向、拖船的背景，不排除有更多人被捕。(黃學潤攝)

海關提醒市民，買賣私煙亦屬違法，根據應課稅品條例，任何人處理或管有、售賣及購買私煙屬違法行為，一經定罪最高可被罰款100萬元及監禁2年。市民可致電海關24小時舉報熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用的電郵（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑私煙及其他走私活動。