小西灣道老婦遭貨Van直撞受傷　警﹕高度重視　將循危駕方向調查

柴灣小西灣道昨日（12日）傍晚發生交通意外，一名老婦推着手推車在路中前行，被一輛客貨車撞到受傷。有車cam拍攝到客貨車無收油直撞過去。警方稱，高度重視此案件，會循「危險駕駛」方向作出調查，惟暫時未有人被捕。



警方稱，昨日（12日）下午6時21分接獲報案，指一名37歲男司機駕駛一輛輕型貨車沿柴灣小西灣道東行近富康街時，懷疑撞到一名推手推車正在過路的72歲女子。人員接報到場，該名女子四肢受傷，清醒被送往東區尤德夫人那打素醫院治理。警方高度重視案件，並交由港島總區交通部交通意外調查組跟進，人員將會循「危險駕駛」方向作出調查。

+ 1

意外發生於昨日傍晚6時11分，72歲姓黃老婦沿小西灣道西行，期間被一輛客貨車撞倒，腳、膊受傷流血，清醒由救護車送往東區醫院，情況穩定。

網上圖片可見，老婦受傷倒臥行人路上，神情痛苦；手推車及紙皮散落地上，多名救護員在場為老婦進行急救，另有多人從旁協助。

老婦捱貨車撞後倒臥於行人路上，神情痛苦；多名救護員為老婦進行急救，亦有多人在旁協助。（fb 柴灣人柴灣事／Cherry Li）

老婦捱貨車撞後倒臥於行人路上，神情痛苦；多名救護員為老婦進行急救，亦有多人在旁協助。（fb 柴灣人柴灣事／Cherry Li）

老婦捱貨車撞後倒臥於行人路上，神情痛苦；多名救護員為老婦進行急救，亦有多人在旁協助。（fb 柴灣人柴灣事／Cherry Li）

警方重申，危險駕駛行為嚴重危害其他道路使用者的安全。違例者一經定罪，最高刑罰為監禁3年及罰款25000元。如屬首次被定罪，可被停牌至少6個月，再被定罪，則可被停牌至少2年，另外須強制修習駕駛改進課程及記違例駕駛10分。