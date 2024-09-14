車cam直擊｜單車踩上快速公路捱的士撞　單車男拋上車頭再墮地

網上流傳一段車cam片段，顯示昨日（13日）上午，一輛單車在快速公路行駛，切線後被尾隨駛至的士撞倒，單車男拋上車頭後再墮地。網民紛紛留言，指摘單車踩上公路非常危險，慶幸傷勢似乎不嚴重，惟建議的士司機要報警。



片段長約50秒，時間顯示為昨日上午10時43分，的士沿左線落斜，其間右線出現一輛單車，單車男子沒有回頭望便切線駛入，的士收掣不及將他撞倒。

單車男登時飛拋上的士車頭冚再翻滾墮地，他隨即站起來，行到路邊扶起其單車，其間不時回頭望向的士司機。片段最後見到單車男低頭檢視其車的損毀情況，便告終止，未知雙方是否有報警。

單車切線駛出時，單車人並沒回頭查看路面情況。（車cam截圖）

單車切線駛出時，單車人並沒回頭查看路面情況。（車cam截圖）

發帖者沒有說明位置，從路面環境所見，相信是上水掃管埔路往粉嶺公路大埔方向。而網民紛紛留言，指單車人在公路上行駛已相當危險，切線期間又不回頭查看路面情況，危害其他道路使用者，即使他看似沒受傷，也建議涉事的士司機報警備案。

的士收掣不及撞倒單車，單車人拋上車頭再墮地。（車cam截圖）

的士收掣不及撞倒單車，單車人拋上車頭再墮地。（車cam截圖）

單車人隨即站起來。（車cam截圖）

單車男年約30歲，穿背心、短褲和波鞋，並沒戴頭盔及護膝之類的保護裝備。網民對他的行為大表不屑，甚至指摘是「馬路炸彈」，害人害己。

資料顯示，單車基本上享有和汽車一樣的使用道路的權利，但同樣地使用者也有相應的責任，須遵守一切交通規則。 根據《道路交通條例》（香港法例第374章）第45條，魯莽使用或騎踏單車、三輪車或多輪車，如屬首次定罪，可處罰款500元，再犯者可處罰款1,000元及監禁3個月。 另外，《道路交通條例》（香港法例第374章）第46條 ，不小心使用或騎踏單車、三輪車或多輪車，最高罰款500元。

另外，根據香港法例第374Q章《道路交通(快速公路)規例》，獲准在快速公路上駕駛或使用的車輛不包括單車。