出租Tesla疑被盜　車主GPS追蹤　警上水彩園路截獲失車拘租客友人

上水發生偷車案。今午（14日）約3時41分，警方接獲一名車主報案，指其出租的Tesla私家車懷疑被人偷走。車主根據GPS追蹤失車並報警求助，警員最終在上水彩園路「人車並獲」，尋回失車並拘捕一名男子，據了解他是私家車租用人的朋友。



九巴及龍運巴士於晚上7時36分表示，受警方行動影響，寶石湖路、彩園路、百和路、大頭嶺迴旋處及雞嶺一帶交通嚴重擠塞，273A及276B設於彩園路西行之巴士站將會取消，乘客需改用彩園巴士總站上落車；其餘途經該處的九巴及龍運路線班次或有所延誤。運輸署亦一度稱粉錦公路往彩園邨方向交通繁忙，但至晚上約7時47分更新資訊，表示交通已恢復正常。

一輛出租Tesla私家車懷疑被盜，警方在上水彩園路截獲失車，並封鎖現場調查。（上水人大聯盟fb/Kevin Jai）

從現場照片見到，涉事灰色Tesla私家車停在港鐵上水站對開的彩園路，警方拉起封鎖線圍封私家車，該車副駕駛座車門及車尾箱門打開，有警員在旁調查。大批市民在附近行人路上圍觀。

一輛出租Tesla私家車懷疑被盜，警方在上水彩園路截獲失車（紅圈示），並封鎖現場調查，大批市民在行人路上圍觀。（北區之友fb/Fanny Lau）

據了解，涉案私家車由一間租車公司擁有，一名男子早前租車後，泊於屯門警署附近，惟其後取車時發現私家車失蹤，於是通知租車公司。租車公司職員根據私家車的GPS信號，發現該車正在新界環迴路公路行駛，遂報警求助並前往尋車。

警方最終在彩園路尋獲該私家車，並以涉嫌未獲授權而取用運輸工具，拘捕一名報稱任職地盤工人的36歲男子，正調查其犯案動機。據了解，被捕人為私家車租用人的朋友。