珍惜生命｜元朗15歲中四男生墮斃　同校師生悲慟獻花悼念

一名15歲中四男學生，昨日（14日）在元朗康德閣墮樓身亡。事發後，其同校師生悲慟，陸續到現場獻花悼念。今午（15日）可見，康德閣樓下對開鐵欄邊，擺滿一束束鮮花，有同學留低心意卡；現場亦放有死者的單車，單車籃內放滿零食。



慘劇發生後，師生好友在死者的社交平台留言悼念，有同學不捨表示「接受唔到現實」、「點解你唔可以諗吓我哋呢班friend，點解你要做傻事？」有老師指「為師終生都會記得你」，並指有學生驚悉噩耗後痛哭，並自發去獻花和守夜，勸勉他們要好好照顧自己。

有同學留低心意卡及字條。

事發於昨早約7時44分，一名15歲中四男學生，在牡丹街15至23號康德閣天台墮下，倒臥平台，當場不治。據了解，少年在前一晚回家時並無異樣，警方沒有檢獲遺書，正調查事件。

涉事15歲少年昨日（14日）在元朗康德閣墮樓身亡。（林澤鋒攝）

涉事15歲少年昨日（14日）在元朗康德閣墮樓身亡。（林澤鋒攝）

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