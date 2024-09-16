有片｜碩門邨男女街頭拉扯手臂　女子痛哭狂道歉　街坊見疑即報

沙田碩門邨有街坊在網上發帖，指上周六（14日）晚上7時許，目擊碩門邨一期附近街頭發生懷疑襲擊事件，一名女子遭一名白衣男大力拉扯，事主喝止對方卻遭惡言相向。受害女子更哭訴曾受暴力對待，求助說：「求吓你幫我報警！」但女子疑情緒不穩，之後又反覆道歉，最後她被白衣男拉走。街坊嘆稱事發期間沒有途人伸出援手，只盼該女子一切安好。



警方回覆查詢稱，上周六（14日）晚上7時07分接獲途人報案，指在安睦街街頭位置目擊有男子用手打女子。惟警員到場在附近兜截沒有發現涉事男女，案件列作糾紛處理。

上周六晚上，碩門邨一期附近一名女子遭白衣男大力拉扯，事主喝止對方卻遭惡言相向。（石門之友 群組）

今日（16日）早上10時左右，有碩門邨街坊在網上發帖，並附上部分事發片段，指在碩門邨一期附近目擊一名女子遭一名白衣男從草叢拉出，她頓失平衡撞到路邊燈柱及雪糕筒，期間亦踩到一輛私家車。

據帖主描述，女子當時遭拉扯，求救說「俾人打」。帖主嘗試幫忙，喝止白衣男，卻反遭對方粗口辱罵。女子續說「我啱啱已經喺屋企俾佢打完」，希望帖主幫她報警。但後來女子情緒不穩，不停講「對唔住」道歉，求帖主原諒。帖主反問她到底是否需要協助，也沒有得到明確回應。最終男子在事主報案期間大聲呼喝女子回家，並拉走她離開。

警方於5分鐘後到場，經兜截後未有尋獲兩人。帖主嘆指事發數分鐘，有人在街上哭着呼救，卻無途人伸援手協助，「是我多事嗎？還是世界變了?」，帖主只盼該女子一切安好。