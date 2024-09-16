葵涌女教師校內遇襲案　警拘3人包括2越南漢　消息﹕疑涉感情糾紛

葵涌興盛路一間中學的女教師，上周三（11日）在校內遭兩名陌生男子襲擊，鼻及嘴受傷送院。警方表示，於案發當日及本月14日，拘捕一名相信是主謀的本地女子，以及兩名非華裔男子。據了解，事件疑涉及感情糾紛，兩名被捕男子為越南籍。



女事主於案發後否認遇襲，聲稱意外跌倒。（黃學潤攝）

事發於上周三早上約7時35分，兩名男子跟隨女事主，進入其任教、位於葵涌興盛路的學校，其中一男涉嫌出手打女事主面部。兩男之後逃去。女事主鼻及嘴受傷，被送往瑪嘉烈醫院治理。警方其後將案件列作「傷人」，由葵青警區反黑組接手調查。

9月11日案發後，警員到學校了解情況。

據了解，警方經調查後，相信女事主事前曾與一名53歲女子發生爭執。葵青警區反三合會行動組高級督察馮小曼表示，警方分別於案發當日及前日（14日），在秀茂坪及油麻地，以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」拘捕該名懷疑為主謀的53歲女子，以及兩名28歲及23歲非華裔男子。據悉，事件疑涉及感情問題；3名被捕人均沒有黑社會背景。

葵涌一間中學一名女教師，9月11日被人尾隨進入學校及襲擊，警方經調查後拘捕3人，葵青警區反三合會行動組高級督察馮小曼交代案情。（王譯揚攝）

馮小曼指，兩名被捕男子均持行街紙，涉嫌在案發當日戴上口罩尾隨女事主進入學校，之後在女事主獨自行經走廊時，其中一名男子涉揮拳施襲，導致女事主右眼及鼻樑流血瘀傷、兩隻門牙崩裂。案件相信涉及女教師的私人糾紛，與學校及學生無關，反黑組會繼續跟進。

9月11日案發後，警員到學校了解情況。

上周案發後，涉事中學的校長郭銳涵回應事件，稱校方對事件感不開心和憤怒，又指事件涉及受襲女教師的「私人事」，不便透露詳情。受襲擊教師在醫院則否認遇襲，稱：「無嘢無嘢，自己仆親啫！」

女事主9月11日在任教的學校內遭兩男拳毆。（黃學潤攝）

馮小曼則表示，警方對校園暴力零容忍，會竭盡所能遏止暴力，並緝捕以暴力傷害他人的人歸案。她又指涉事學校積極配合警方調查，令警方可更快鎖定疑犯。

根據香港法例 第212章《侵害人身罪條例》第39條，任何人因襲擊他人致造成身體傷害，最高可判囚3年。