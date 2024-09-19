車cam︱銅鑼灣單車男遭左轉泥頭車捲車底　途人見狀嚇到擰轉身

銅鑼灣今午（19日）發生嚴重車禍，一輛泥頭車沿高士威道行駛，左轉入銅鑼道灣時將一輛單車撞倒，並捲入車底。意外後，31歲印度裔男傷者半身大腿位置被輾過受重創，半清醒送院搶救。



事發一刻車cam片段曝光，可見涉事泥頭車及單車均沿高士威道行駛，單車當時緊貼泥頭車車頭。當泥頭車左轉時，懷疑因車身過高，司機沒有發現旁邊的單車，而單車男亦未有留意旁邊泥頭車左轉；最終單車男連人帶車被左車頭撞倒，繼而捲入車底。有等候過路的途人見狀受驚，馬上轉身掩耳。片段中亦有人驚呼「哎！Oh my god！」。



泥頭車左轉時疑車身過未有意外旁邊行駛的單車，之後將其撞倒捲入車底，單車男下半身則被輾過嚴重受傷。（影片截圖）

泥頭車左轉時疑車身過未有意外旁邊行駛的單車，之後將其撞倒捲入車底，單車男下半身則被輾過嚴重受傷。（影片截圖）

有等候過路的途人見狀後受驚，馬上轉身掩耳。（影片截圖）

警方表示，27歲姓陳司機與31歲非華裔男子，據報分別駕駛一輛重型貨車及一輛單車，沿高士威道西行，當重型貨車左轉入銅鑼灣道時懷疑與單車相撞。單車男被困貨車車底，其後自行爬出。人員接報到場，單車男子受傷，半清醒被送往瑪麗醫院治理。經初步調查後，陳男涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕，現正被扣留調查。據了解，31歲男傷者為印度裔，持行街紙。

據了解，泥頭車司機當時見交通燈號為綠色，遂左轉。他報稱不知道有單車在旁駛出，直至聽到撞到物件的聲音，下車檢查，始發現印度男及其單車在車底。案件交由港島區交通意外調查組第四隊跟進。

單車男被泥頭車撞倒後被捲入車底，其後獲救出倒臥於馬路，有途人為他撐傘。（fb 香港突發事故報料區／Bosco Chu）

傷者獲救出並送上救護車。（翁鈺輝攝）