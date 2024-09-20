有片｜香油黨蠔涌車公廟動土！長條物撩走$1500　廟方：回頭是岸

竟敢在「車公」頭上動土！西貢蠔涌車公古廟上周五（13日）驚現「香油黨」竊賊，兩男一女施然入廟，分頭「睇水」及偷錢，其中一名男子疑用貼有雙面膠紙的長條物，伸入多個香油箱內將錢撩走，廟方5日後開箱始揭發事件報警，損失約1,500元。負責人在網上發文緝賊，並勸喻：「回頭是岸，唔好做埋啲揞住良心嘅嘢！」



廟方在網上發文緝賊。（蠔涌車公古廟 facebook 圖片）

蠔涌車公古廟負責人溫先生向《香港01》透露，前日（18日）下午開啟香油箱點算時發現有異，立即翻看閉路電視片段查看，發現兩男一女分別身穿白色短袖衫、藍色外套及長牛仔褲，於上周五早上10時許入廟，疑得知廟內無人，其中兩名男女在外把風，另一名男子入內搜掠，他疑用貼有雙面膠紙的長條物，伸入錢箱撩走香油錢，3人逗留時間約10分鐘。

其中一名男子用長條物撩走多個香油箱內的錢。（閉路電視片段截圖 / 蠔涌車公古廟負責人溫先生提供）

據閉路電視片段可見，身穿牛仔褲的男子用手機電筒照明查看多個香油錢箱內裡情況，並用長條物撩出箱內的鈔票，過程神態自若。

溫先生指，廟方會不定時開啟香油箱點算，事後在facebook專頁發文緝賊，奉勸賊人：「回頭是岸，尊重神明，及早回到正路」、「唔好做埋啲揞住良心嘅嘢！」他續指，數年前亦曾遇過同類竊案，但未能確認是否同一班人所為。

警方表示，前日（18日）下午4時55分，接獲西貢濠涌車公廟的姓溫（62歲）男負責人報案，指於本月13日，遭兩男一女入廟偷香油箱錢，損失約1,500元。案件列作「偷竊」處理，交由黃大仙警區刑事調查隊跟進。

其中一名男子用長條物撩走多個香油箱內的錢。（閉路電視片段截圖 / 蠔涌車公古廟負責人溫先生提供）

根據民政事務總署資料，蠔涌車公古廟座落於蠔涌河河畔，據說有400多年歷史，是香港兩間車公廟中較古舊的一所，另一間車公廟則是沙田車公廟。2009年，蠔涌車公古廟被評為一級歷史建築。

蠔涌車公古廟主祀車公。相傳車公是南宋（1127年—1279年）名將，曾成功平定江南之亂而獲封元帥。傳說在南宋末年，宋帝昺南下避難，車公沿途護駕。後來，車公不幸病逝，人們為表彰其忠勇，將他奉為神明。

其中一名男子用長條物撩走多個香油箱內的錢。（閉路電視片段截圖 / 蠔涌車公古廟負責人溫先生提供）

其中一名男子用長條物撩走多個香油箱內的錢。（閉路電視片段截圖 / 蠔涌車公古廟負責人溫先生提供）