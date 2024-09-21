中環寶馬撞完的士撞警車　司機︰影乜X嘢？　兩個月前附近曾惹禍

中環發生涉及警車的車禍。消息稱，今日（21日）凌晨2時許，一輛警方私家車在雲咸街77號對開指揮交通，由於現場只有兩條行車線，警方私家車泊在左邊，所以交通比較擠塞，後方一輛寶馬私家車懷疑嫌前方的士駛得較慢，於是不停響咹，繼而切線，其間撞到的士，寶馬隨後倒車，撞到警方私家車。



寶馬司機一邊坐在地下梯級，一邊爆粗怒斥「你仲影乜X嘢呀？」，旁邊男子正是捱撞的士司機。（李家傑攝）

寶馬司機在場協助警員調查。（李家傑攝）

寶馬司機爆粗︰你仲影乜X嘢呀？

就現場所見，寶馬、警方私家車和的士輕微損毀，當中寶馬和警車分別左邊前轆和右邊尾轆車身位置刮花，寶馬車頭攝住一張「牛肉乾」，據報早前因違例泊車而收到告票，寶馬後座乘客位置躺着一名醉酒女子，記者在場拍攝時，寶馬司機一邊坐在地下梯級，一邊爆粗怒斥「你仲影乜X嘢呀？」，兩度要求警員制止，警員解釋記者在場工作而已。

消息稱，寶馬司機接受酒精呼氣測試，證實事前曾經飲過酒，但未有超標。

寶馬後座乘客位置躺着一名醉酒女子。（李家傑攝）

同一名司機兩個月前同在附近惹禍

據了解，該名寶馬司機並非首次惹禍，本年7月13日凌晨時份，涉事司機認識一名越南籍女子，駕駛相同車牌的寶馬私家車接載對方，到了凌晨3時許，去到中環雲咸街33號對開、即是距離今次車禍大約750米位置，剷上行人路，其間一輛的士駛至，寶馬男司機因駕駛態度問題和的士司機發生爭執，的士司機報警求助。

警員當時向寶馬司機詢問電話和地址，司機反稱「我叫你唔好手指指，你咁樣（攤大手掌）OK」、「你手指指，指住我」。（資料圖片/李家傑攝）

當警員檢查車尾箱物件時，詢問物件是屬於他，寶馬司反駁「唔係我？你㗎？」。（資料圖片/李家傑攝）

寶馬司機當時罵警︰唔好手指指

警員接報到場，打算調停紛爭，豈料寶馬司機表現囂張，不斷狂罵在場眾人，加上身上帶有酒氣，於是警員為他進行酒精呼氣測試，結果未有超出法例要求，但的士司機指出有人曾剷上行人路，警方經調查後，以涉嫌「不小心駕駛」向寶馬司機發出傳票。

當時女伴身穿黑色露背連身裙。（資料圖片/李家傑攝）

當時女伴身穿黑色露背連身裙，蹲在行人路上，警員向寶馬司機詢問電話和地址，司機反稱「我叫你唔好手指指，你咁樣（攤大手掌）OK」、「你手指指，指住我」，當警員檢查車尾箱物件時，詢問物件是屬於他，寶馬司反駁「唔係我？你㗎？」，經調查後，寶馬司機及越籍女子各自離開現場。