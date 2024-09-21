慈樂邨火警｜走廊充斥濃煙　醒目街坊喚走火：快啲走！唔走無命！

慈雲山慈樂邨樂滿樓一個單位今日（21日）中午發生火警，全屋焚毀。住樓上的一名男街坊憶述走火經過稱，聽到火警鐘響，查看時走廊已經「黑媽媽」充斥濃煙，他連忙呼喚鄰居走火：「火燭呀！火燭呀！快啲走，唔走無命呀！」猶幸各人全身而退，火警中無人受傷。



29樓一個單位陷入火海，猶幸無人受傷。（網上截圖）

火警發生於上午11時45分，消防員於接近一小時後將火救熄，起火原因懷疑是夾燈的電線短路所致。警方拘捕一名52歲姓黃女子，因為獨留兒童在家涉嫌疏忽照顧。據了解，她是單位內一對小姐弟（7歲及9歲）的祖母。

莊伯比劃濃煙撲過來的情況，非常兇險。（黃偉民攝）

年約70歲的莊伯住在樂滿樓30樓，他憶述火警經過稱，聽到火警鐘響走出門外查看，當時走廊已經充斥濃煙：「成條走廊都係，好大好大煙，撲過嚟。」他連忙拍門呼喚街坊走火「火燭呀！火燭呀！快啲走呀！唔走無命呀！」

他和5至6名街坊沿樓梯走火落樓，他形容「個走廊好(煙)，黑媽媽。你睇唔到我、我睇唔到你」，幸各人都有秩序地離開，沒有混亂，安全到達地面。

莊伯形容「個走廊好煙，黑媽媽。」幸各人有秩序地離開，安全到達地面。（黃偉民攝）

他事後仍猶有餘悸，坦言：「驚呀！分分鐘無命，一條命無晒，你唔走分分鐘無命，快啲走、快啲走。」他又指，大廈不時有火警鐘試鐘，他每次都會走出門外查看真偽，不敢掉以輕心，「平時響都無事，呢次有事呀！你唔睇，一定有一次有事，唔係次次無事。」

火警救熄後住戶陸續返回住所。（黃偉民攝）

火警救熄後住戶陸續返回住所。（黃偉民攝）

樂滿樓一個高層單位陷入火海，火勢相當猛烈。（網上截圖）

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慈樂邨樂滿樓一個單位陷入火海。（慈雲山資訊交流/Lo Lung）