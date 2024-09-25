有片｜失明人士誤行馬路　PizzaHut暖男落車助回行人路　網民激讚

一個微不足道的善舉，或者能夠幫助他人離開險境。去年網上流傳Pizza Hut外賣速遞員，在天水圍區落車幫一名婆婆推紙皮過路，獲得網民激讚。今日則有車cam影片流出，再有懷疑是Pizza Hut的外賣速遞員日行一善。片段相信由電單車車頭行車記錄儀拍下，可見一名手持「白杖」（導盲手杖）的人士走出馬路，在左線上行走，不時往前方地面上左右揮動白杖，卻未能返回行人路。身穿Pizza Hut制服的電單車鐵騎士目擊後，立即駛近並停車，協助該人士返回行人路上。



片主上載影片時留言稱﹕「唔怕今次有我。但…...希望你下次要小心啦！！」隨即獲大批網民激讚﹕「好人好事，發放正能量！比個Like你！」、「多謝你，分分鐘救左條人命」。



身穿Pizza Hut制服的鐵騎外賣速遞員，協助失明人士返回行人路。（片主Quail Lee上傳至車cam L（香港群組））

片段拍攝於昨日（24日）傍晚6時許，該輛電單車於白石角創新路左轉入科研路，駛至近逸瓏灣對開時，原本靠右線行駛。當鐵騎士發現該名失明人士誤闖馬路，在左線行走，懷疑迷失方向時，立即扭軚駛至左線，停在該人士的前方。鐵騎士隨即下車，可見他身穿Pizza Hut制服、戴眼鏡，懷疑是該公司的外賣速遞員。他上前查問該人士﹕「你去邊度呀」，並從後攙扶協助其返回行人路。他離開時仍再三回頭張望，確保對方沿行人路直行。

《香港01》聯絡到片主Quail Lee了解事件，他透露，當時駕駛公司電單車工作，轉彎後已見到有人走出馬路，發現對方手持白杖後，即意識到對方是失明人士，「即刻打死火燈攔住兩條行車線，希望其他車更加容易見到我哋」，然後再將對方帶回行人路，並告訴其附近的環境，以免再迷失方向。事後公司經理知悉事件，亦舉大拇指做「讚好」手勢，讚揚其善心。

問及他平日駕車時會否常遇到要幫忙的人士，他指一些日常小事，例如問路、手推車卡住時落車幫忙推，或者幫乘客截車等，他謙稱﹕「都係舉手之勞」。

片主Quail Lee透露，當時轉彎後已見到有人走出馬路，發現對方手持白杖後，即意識到對方是失明人士，「即刻打死火燈攔住兩條行車線，希望其他車更加容易見到我哋」。（片主Quail Lee上傳至車cam L群組）

網民激讚熱心鐵騎士的善舉，「好人好事，發放正能量！比個Like你」、「好人一世平安」、「今次真係要like」、「好人好事！多謝你」、「人間有情，26（電單車）有愛！」、「好人好事，祝師兄路路平安」、「多謝你，分分鐘救左條人命」，更有網民笑稱要叫薄餅外賣以示支持。

▼圖輯﹕外賣速遞暖男助失明人士回行人路▼



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Pizza Hut外賣速遞員做出窩心的小善舉已非首次。去年2月，亦有網民貼出一段車Cam影片，可見一名婆婆推著一輛裝滿紙皮的手推車，擬橫過馬路，但手推車卡在地面縫隙，婆婆無法推動。一名Pizza Hut電單車外賣員下車幫忙，將手推車拉過對面馬路。

Pizza Hut外賣員的行為被網民激讚，表示他的行為十分有愛，讓無助的婆婆平安過馬路，「好人一世平安」、「會唔會好似順豐咁頒個獎比佢啊」、「仗義每多屠狗輩，負心多是讀書人」、「呢啲先係香港人嘅愛」、「祝佢出入平安，身體健康！」

▼Pizza hut外賣員停燈位落車幫婆婆推紙皮過馬路▼

