影片瘋傳︱旺角黑衫男連環拳打老翁頭　網民：恰老人家不知所謂

今日（25日）網上瘋傳一段打鬥影片，兩名男子在旺角亞皆老街及染布房街交界、近OK便利店對開馬路爭執，其中一名黑衫男連環揮拳毆打老翁頭部，老翁捱打後失平衝向後挨在白色七人車上，其後舉起雙手疑想「還拖」但未能成功，黑衫男大聲呼幾聲後便向後離去。



黑衫男向老翁頭部連揮數拳。（ 車cam L（香港群組）／朱頌華）

片段可見，事發地點在馬路中心，黑衫男首先向老翁頭部運揮數拳，老翁頭部「硬食」數拳後失平衡跌向後方白色七人車，然後面部再中一拳。及後老翁用手擋格，並架起雙手打算還擊，但未能成功。最終黑衫男在呼喝幾聲後便向後離開，老翁則留在原地，影片就此結束。

老翁捱打後失平衡向後挨在七人車。（ 車cam L（香港群組）／朱頌華）

黑衫男向老翁頭部連揮數拳。（ 車cam L（香港群組）／朱頌華）

影片引起網民熱議有人指被打老翁應要瞓低，「啊伯好傻唔瞓低」、「老人家應順勢訓低」、「無論你係年青人、中年漢、少女、阿嬸或老人家，俾人打一定要記住瞓低。」亦有人批評黑衫男欺負長者：「年輕人唔可以欺負老年人」、「恰個老人家，不知所謂！呢啲廢柴，如果對方後生啲就即刻變鵪鶉！」、「阿伯都打，贏左都唔光彩啦！」另有網民呼籲報警處理：「報警拉佢啦！」、「叫警察啦！咩世界！」

警方表示，於下午4時07分有接獲相關報案，指有兩名男子於街頭位置打鬥，惟人員到場後沒有任何發現。