荃錦公路奪命車禍｜私家車疑越線撞電單車　38歲鐵騎士頭傷不治

今日（27日）凌晨荃錦公路發生車禍，一輛私家車沿荃錦公路往石崗方向上斜，其間懷疑越線，猛撞對面線一輛Yamaha R1電單車。鐵騎士頭部重創，昏迷被送往瑪嘉烈醫院搶救，惜最終於上午7時44分證實死亡。涉案24歲私家車男司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，現正被扣查。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。



涉案私家車司機通過酒精呼氣測試和藥物測試。據悉，有人報稱見到黑影，因而扭軚越線閃避肇禍。

涉事私家車仍然越線，車頭泵把鬆脫，擋風玻璃和右邊倒後鏡損毀，右邊車轆附近有血跡，現場遺下頭盔。（李家傑攝）

涉事私家車仍然越線，車頭泵把鬆脫，擋風玻璃和右邊倒後鏡損毀，右邊車轆附近有血跡。（李家傑攝）

死者偕車友同駕Yamaha R1 先後駕車離開

據了解，死者和一名車友相識一段時間，事發前相約到大帽山英雄亭聊天，隨後駕車沿荃錦公路往荃灣方向下斜，車友同樣駕駛Yamaha R1電單車，當時先駛，其間聽到一聲巨響，從倒後鏡未見對方，於是駕駛電單車掉頭，駛到上址才知發生意外。

電單車零件四散一地。（李家傑攝）

同行車友到場了解，表現傷心。（李家傑攝）

上址一度交通擠塞 車友傷心坐地

現場和網上圖片所見，上址一度交通擠塞形成車龍，電單車零件四散一地，現場遺下頭盔，涉事私家車仍然越線，車頭泵把鬆脫，擋風玻璃和右邊倒後鏡損毀，右邊車轆附近有血跡，同行車友坐在地上，表現傷心。

Yamaha R1系列電單車一向深受車迷歡迎，零件和設計專為賽車而設，排氣量達到998cc，售價接近20萬元。

涉案私家車事後被捕。（李家傑攝）

涉案私家車涉危駕被捕

警方表示，電單車沿荃錦公路往荃灣方向行駛，私家車沿荃錦公路往石崗方向行駛，當駛至曹公潭戶外康樂中心對開一個彎位時，私家車懷疑撞向在對面行車線的電單車，救護員接報到場，38歲李姓電單車司機頭部受傷，昏迷被送往瑪嘉烈醫院治理，經初步調查，24歲廖姓私家車男司機涉嫌危險駕駛導致他人身體嚴重受傷被捕，現正被扣留調查。

上址交通擠塞形成車龍。（網上圖片）