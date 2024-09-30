南丫島墮海｜男死者為電器維修店東主　獨自揸船出海釣魚遇禍

昨日（30日）南丫島一艘舢舨失去控制並不斷在海中打轉，船上一名姓陳（62歲）男子懸吊於船邊，上半身跌出船外，頭部和手臂浸於水中，不幸喪生。據了解死者為電器維修店東主，兩年前購買舢舨，假日獨自駕船出海釣魚。經調查，陳男昨日購買釣魚設備和魚餌後，獨自經香港仔避風塘前往釣魚。



事發於昨日（29日）午約1時10分，警方接獲多人報案，指在南丫島北角新村近燈塔98號、距離岸邊約100米位置，一名男子懷疑在一艘舢舨暈倒。警員到場發現涉事船隻失去控制並打圈轉，船上的陳男似乎失去知覺，向後靠在船尾的右舷，他的頭和手臂都泡在海裡了。 警員立即跳到該船上並停止引擎，救出陳男進行搶救，將死者運送至漁護署碼頭，再送往瑪麗醫院，其後證實死亡。

涉事舢舨沒有跡象顯示曾發生碰撞，陳男的財物完好置於船上，據知初步檢查未發現外傷，死者沒有已知病史，不需要吃藥。據悉死者於兩年前購買了船隻，平時於週末及假日早上7時至晚上10時獨自駕船釣魚。知死者昨日早上8時半左右曾到一店舖購買釣魚設備和魚餌，香港仔避風塘亦有人目擊死者於早上11時獨自駕船前往釣魚。

舢舨不斷在海中打轉，事主伏臥於船尾近引擎右邊，上半身跌出船外，頭部一直浸於水中；下半身則仍在艇上，整個人呈倒「U」形晾於船邊。（網上影片截圖）

網上流傳片段，涉事舢舨引擎仍然開着，舢舨不斷在海中打轉，事主伏臥於船尾近引擎右邊，上半身跌出船外，頭部浸於水中，隨船打圈沖刷；下半身則仍在艇上，整個人呈倒「U」形晾於船邊。有目擊者驚呼：「我見佢已經冇晒反應呀！」有人則愛莫能助慨嘆：「冇得搞啦唉。」

南丫島舢舨疑失控 男子墮海送院搶救不治

水警趕抵醫院了解。（鄭嘉惠攝）

水警趕抵醫院了解。（鄭嘉惠攝）